【武漢肺炎】消息：港鐵擬縮減列車班次　最快或本月底實行

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港鐵本月12日曾發出公告，指因應疫情訪港旅客及本港境內往來人數顯著減少，導致港鐵的本地鐵路服務乘客量受到嚴重負面影響。 據了解，港鐵計劃縮減列車班次，當中包括市區線、西鐵線及輕鐵服務，料最快本月底推行。消息亦指，港鐵亦已準備其他方案，倘情況持續惡化，或會考慮縮短服務時間。 港鐵回覆《香港01》查詢表示，各鐵路線目前大致按正常行車時間表提供列車服務。然而，在新型冠狀病毒疫情下，港鐵乘客量難免受到影響，將會密切留意情況，如有需要作出適切車務安排。

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因應疫情持續，政府分階段關閉本港與中國內地之間的邊境口岸，港鐵須關閉東鐵線羅湖站及落馬洲站、暫停高鐵列車以及城際直通車服務，客運及本地鐵路服務乘客量受到嚴重影響。

繁忙時間班次不變 其餘時間「行疏啲」

《香港01》獲悉，港鐵計劃調整整個網絡的列車班次，初步擬定其網絡的平日早上及晚上繁忙時段的列車，班次將會維持不變，但非繁忙時段、周日及公眾假期則會調整班次以「行疏啲」。

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消息人士透露，輕鐵服務及西鐵線列車班次亦有相類似安排。西鐵線方面，據悉新班次平日繁忙時段班次將維持不變，非繁忙時間則約為7分鐘一班；周末及公眾假期，全日班次最頻密約7分鐘一班。翻查港鐵網頁，現時西鐵線非繁忙時段、周日及公眾假期約為5至7分鐘一班，料最快月內推行。

應變計劃亦包括縮短服務時間

消息人士續指，自從2003年沙士一疫後，港鐵就傳染病爆發有相關應變計劃，倘情況惡化，除有列車縮減班次外，縮短服務時間亦是方案考慮之一，以進一步調配人手及削減成本。

事實上，九巴早前亦表示因應疫情乘客量大減約四成，整體班次需減少約兩成，例如來往啟德郵輪碼頭的5R線、來往西九龍高鐵站的W2、W3，亦已獲運輸署批准暫停車次。惟九巴強調，調整的班次不會疏過30分鐘，而受影響的時薪車長則會安排轉至其他職位。

港鐵回覆《香港01》查詢指，目前各鐵路線大致按正常行車時間表提供列車服務。然而，在新型冠狀病毒疫情下，僱員在家工作安排、學校延遲開學等，港鐵的乘客量難免受到影響。港鐵將繼續密切留意有關情況，如有需要會作出適切的車務安排。

至於輕鐵方面，港鐵表示一直有因應情況例如學校長假期如復活節、暑假、聖誕及農曆新年假期期間，微調各輕鐵線的班次，以配合減少的乘客量。