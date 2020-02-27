【財政預算案】疫情影響開工不足　促設失業援助金、放寬職津限制

受疫情影響，各行各業受到重創。繼早前財委通過300萬抗疫基金申請，政府昨日（26日）再於預算案推出多項紓困措施，包括全民派1萬元、綜援派雙糧等。工黨立法會議員張超雄認為，「派糖」措施力度不足，亦欠針對性。他指，受疫情影響下，大量打工仔需放無薪假，甚至面臨失業情況，促設失業援助金、向開工不足者派發恆常津貼等。 有關注劏房戶的團體亦認為，一次性援助難補足損失，加上因疫情影響基層往往要放無薪假，「如果遲啲一半時間都開唔到工，收入冇咗一半」，促放寬職津工時限制。

▼《財政預算案2020》措施▼

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勞工及福利局局長羅致光早前宣布，為20萬戶低收入家庭提供一次特別津貼，平均每戶大約5000元，主要協助過往一段時間正接受在職家庭津貼，或有子女正獲發書簿津貼的家庭。



財政預算案昨日(2月26日)出爐，政府再加推多項措施，包括花超過42億元，向綜援、俗稱「生果金」的高齡津貼及傷殘津貼等社會津貼受助人，發放額外1個月津貼；而公屋低收入租戶亦可免租一個月。另外，政府計劃向所有18歲或以上香港永久性居民發放1萬元。

張超雄：當務之急應設失業援助金

然而，各行各業經濟蕭條，大量市民需放無薪假。工黨立法會議員張超雄指，飲食、零售、服務業等是「重災區」，多人工時大減，甚至面臨失業處境。他指，全民派錢欠針對性，「當然對疫情影響下開支上升，會有一定幫助」，惟擔心重現派4000元的亂象，遠水難以救近火。他期望，政府應盡可能簡化措施，更快發放津貼額。張亦認為，政府當務之急應設立失業援助金、並針對開工不足者派發恆常津貼。

工黨立法會議員張超雄建議，針對開工不足問題，政府應直接發放恆常現金津貼。（資料圖片）

疫情影響基層開工不足 難達在職家庭津貼要求

葵涌劏房居民大聯盟成員丘梓蕙社工指，不少基層從事學校清潔工、工廠區工作，惟受疫情影響，學校停課，工廠生意量減，開工不足情況嚴重。她認為，津貼根本無法補償基層損失，「如果遲啲一半時間都開唔到工，收入冇咗一半」。她認為，政府長遠而言，應考慮放寬工時限制，「如果連職津都冇埋，真係百上加斤，冇支援」。

葵涌劏房居民大聯盟成員丘梓蕙社工指，不少基層工時大減，一次性援助難補足損失。（黃舒慧攝）

根據現時在職家庭津貼計劃申請條件，申請住戶需達到一定工時要求，住戶入息及資產符合有關限額，才可獲津貼，當中只包括有薪假、病假、產假等。勞福局表示，計劃鼓勵多勞多得，故在基本每月144小時要求外，設兩層較高的工時要求，即每月168和192小時。另外，職津計劃容許合併計算所有住戶成員的工時，使申請人和家人在時間安排方面更具彈性，會密切留意職津計劃的推行情況。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

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勞聯亦指，預算案中缺乏疫後重建就業市場的措施規劃，忽視基層市民僱員的就業保障，對市民而言，預算案中紓困措施並未能解決當前困境「到喉唔到肺」；而現時政府對失業支援的措施不足，無法起到即時的扶持作用，建議政府必須設立恆常性的失業/就業不足援助措施，以及設失業貸款基金，甚至「特事特辦」儘快向被欠薪的工友發放「破欠特惠金」，並相應調整特惠金上限。