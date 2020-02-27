【財政預算案】無薪假劏房戶憂無錢交租 　暑假派一萬難解燃眉急

武漢肺炎疫情肆虐，各行各業重創，基層生活百上加斤。唐女士一家三口居於劏房，家中經濟支柱丈夫從事酒店業，由於生意大減，近日每星期放2日無薪假，料每月收入至少減三分一。 談及未來，唐坦言相當徬徨：「好擔心會無錢交租」，亦怕工時不足，跌出職津資助範圍。對於抗疫津貼、派錢1萬元的措施，她認為「有好過無」，但疫情不見盡頭，認為最大問題是無工開，相信難解燃眉之急。 葵涌劏房居民大聯盟成員丘梓蕙社工指，措施忽略基層劏房戶，直言不少街坊開工不足，「連本來的職津都無埋，淨係靠嗰一萬蚊都未必補得返」，促政府回應有關租務管制及租金津貼等措施。

▼《財政預算案2020》措施▼

+ 17 + 16 + 15

丈夫月薪1.4萬 惟已要放無薪假 派錢8月開始難解燃眉之急



唐女士是葵涌劏房租客，一家三口居住在僅80呎的劏房。丈夫於酒店洗衣部工作，是家中經濟之柱，平日月入約1萬4千元。惟受疫情影響，2月已被公司要求扣年假放假，月尾每星期更需放2日無薪假，「依家都冇咩生意」，未知公司下一步會否裁員。



唐直言：「我哋要交租，生活已經好吃力，好擔心會無錢交租。」雖然單位不足100呎，但租金連水電費需5000元，亦要花錢照顧患有長期病的奶奶。她原在社福機構做兼職，幫補家計，但近日中心關閉，兼職亦無奈暫停。

政府昨日（2月26日）公布《財政預算案》，宣布18歲以上香港永久居民每人獲派1萬元，涉款710億元，期望今年8月前能推出。她認為，措施只是一次性，「都可以幫補一下，但有疫情先有1萬元」，且基層面對的最大問題是「無工開」。

她預計，3月份收入跌至僅得1萬元，一半用以交租，惟全民派錢8月底才開始接受申請，難解燃眉之急。

+ 4 + 3 + 2

劏房租客唐女士坦言，若先生需放無薪假，「好擔心會無錢交租。」（黃舒慧攝）

難買抗疫物資 口罩晾完重用三日



疫情肆虐，防疫物資價格急升，令基層百上加斤。她指，2月初時，家中只剩下二十多個口罩，「生活本身都困難，點花幾百蚊去買口罩？」最後，幸有機構送10個口罩解燃眉之急。惟疫情未見盡頭，唐女士「可慳則慳」，一個口罩平均用三日，「掛喺窗邊通風，再放入信封，第二日重用」。被問及會否擔心口罩功效，唐無奈道：「驚係驚，但點都好過無戴。」



除了口罩，其他消毒用品同樣難買，在區內尋覓兩周不果，直到有日在長洲無意看到，如同「尋獲至寶」。她解釋，劏房環境狹小，三人的鞋要放在屋內，「屋企細，但又要著鞋入去，好多細菌，我日日都會抹」。

由於劏房環境狹小，三人的鞋要放在屋內，她平日盡量多清潔，「屋企細，但又要著鞋入去，好多細菌」。（黃舒慧攝）

3人困80呎劏房 怕女兒睇「雪花電視機」睇壞眼



政府常呼籲市民盡可能留在家中，減少外出以避免風險，惟對劏房戶而言並非易事。她指，現居單位在劏房中算好，「起碼有獨立廁所，整體上較通風」。但她直言，長期困在家中根本無可能，丈夫放假多日，就讀小一的女兒又停課，家中娛樂不多，「電視有雪花，我都唔俾個女睇咁耐，對眼唔好。」加上正值冬天，三人衣物擁腫，令環境更顯「壓迫」，唯有不時帶小朋友到郊外、公園走動。

團體建議考慮放寬職津工時限制



葵涌劏房居民大聯盟成員丘梓蕙社工指，一向有大部分劏房戶領取職津， 「叫做支援下咁貴的租金」。惟受疫情影響，很多劏房街坊表示開工不足，應達不到職津的工時要求，「連本來的職津都無埋，淨係靠嗰一萬蚊都未必補得返」。團體又指，很多街坊表示不知如何支付下月租金，造成沉重心理、經濟負擔，促政府回應劏房戶有關推行租務管制及落實租金津貼等措施。

葵涌劏房居民大聯盟成員丘梓蕙社工認為，政府應考慮放寬工時限制。（黃舒慧攝）

↓↓四圖看清財政預算案2020派錢退稅措施↓↓