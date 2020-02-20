【武漢肺炎】本港2名確診者於澳乘同一班巴士、金巴　或交叉感染

「武漢肺炎」疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今天（20日）在記者會表示，接獲澳門當局通報，本港第62宗確診的58歲男子與早前第25宗確診的58歲男子，曾經在2月5日於澳門乘坐過同一班巴士及金巴，不排除二人在車上交叉感染。

張竹君指，第25宗確診的58歲男子在珠海居住，本屬輸入本港個案，不排除他與第62宗確診者在車上互相感染。 （歐嘉樂攝）

張竹君表示，昨天接到澳門當局通報，指本港第62宗確診的58歲男子與早前第25宗確診的58歲男子，曾經在2月5日於澳門乘坐過同一班巴士及金巴，巴士路線為101X，車上約有10人，其中3人亦曾到港，衞生署已聯絡到其中一人，另外兩人只得悉其姓名，未找到聯絡電話；而二名確診者一同乘坐的金巴開出時間為下午5時，車上約有30至40人，經港珠澳大橋抵港，張竹君呼籲市民如曾乘坐過同一班金巴，應致電衞生署熱線。

被問到澳門來港者是否亦屬高危時，張竹君指，第25宗確診的58歲男子在珠海居住，本屬輸入本港個案，不排除他與第62宗確診者在車上互相感染，而澳門連續多天都沒有新增個案，「好難話佢係疫區。」不過患者對於乘坐兩班車時的詳情都不太記得，暫時難以得知同車乘客風險，而國際間亦無特別針對巴士的相關指引，「因為通常（車程）較短，如果飛機、火車就係前後兩行係密切接觸者。」

不少港人會乘金巴經港珠澳大橋來回港澳。（資料圖片／盧翊銘攝）

澳門衛生局昨天表示，本港第62宗確診的58歲男子於2月5日下午2時經港珠澳大橋口岸入境澳門，到澳門黑沙環保利達工業中心工作，期間與3名員工曾有接觸，3人目前均沒出現病徵。確診者同日下午5時乘101X號巴士到港珠澳大橋澳門口岸，並乘坐金巴返港，在澳門期間未有前往任何賭場及酒店。該名患者與香港第25宗確診個案患者雖互不相識，但曾乘坐同一巴士及金巴，故不排除因此受到感染的可能性。

58歲男子任職中澳旅行社發財巴司機，每日往返珠海和澳門，他駕駛的發財巴路線，是往來關閘及水立方—葡京—新葡京賭場路線。（資料圖片 / 江智騫攝）

本港第62宗確診的58歲男子獨居於觀塘康寧道25-41號金僑華廈，他自2月11日起出現發燒和發冷，2月15日起出現咳嗽，分別於2月11及13日向樂華北邨商場向黎朝輝私家醫生求診，2月17到基督教聯合醫院求診並入院接受治療。他於潛伏期內曾到中山（1月23日至2月2日）探望妻女。

而本港第25宗確診的58歲男子居於北區坑頭雍翠苑，他自2月4日出現發燒和咳嗽，2月6日向私家醫生求診，同日到北區醫院求醫並入院接受隔離治療。早前澳門衛生局指，他任職中澳旅行社發財巴司機，長住珠海，每日往返珠海和澳門，他於1月21日至2月4日期間，每天駕駛發財巴往來關閘及水立方—葡京—新葡京賭場路線。澳門衛生局認為，他工作期間會接觸大量旅客，不排除在澳感染可能性。