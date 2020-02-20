【武漢肺炎】香港印度女拍片講疫情　食咖喱飲聖水可抗疫？

本港新冠肺炎疫情持續，早前更出現「口罩荒」及引起廁紙搶購潮。一名在香港土生土長的印度裔女子，昨日（19日）在網上以搞笑形式拍片，指因有報道指約700名印度人由武漢返回印度亦沒有染病，而被問及印度人是否身體特別強壯，甚至是否需要開始搶購咖喱一事感到哭笑不得，澄清印度人的飲食習慣未必與對抗武漢肺炎有直接關係，但部分常吃的食物或許能增強身體的抵抗力。

新德莉莉向觀眾簡單介紹恆河的歷史及對印度人的意義。 （網上片片段截圖）

網名「新德莉莉」的印度裔女子在本港土生土長，能操一口流利的廣東話，平日愛在網上分享其化妝及衣著配搭心得，也偶爾介紹其家鄉及族群的特色。新冠肺炎全球肆虐，導致人心惶惶，早前有報道指約700名印度人由武漢返回印度後，亦沒有染病，新德莉莉指自己被友人問及印度人是否因常吃咖喱及「飲聖水」而令身體特別強壯，「佢哋係咪唔會病？係咪唔使睇醫生？」本月初一度發生搶購潮，更有人問她是否要開始搶購咖喱，令她哭笑不得。故昨日她以輕鬆形式拍攝一條短片，討論有關印度人飲食習慣與新冠肺炎的關係。

她指，印度亦有確診新冠肺炎的案例，「係一個喺武漢大學讀書嘅女仔，當佢返到印度時，發現已被感染，故即時送院治理」。她表示，印度政府後來也陸續發現有確診個案，但亦有感染者康復出院。「印度政府自1月15日開始，所有曾到訪中國內地的旅客，返回印度時都需要接受檢查及隔離，直至確定沒有受感染為止。

印度人不會天天喝恆河聖水

對於印度人的飲食習慣能預防感染新冠肺炎，新德莉莉笑言，「我自己唔覺得食印度咖喱或飲恆河聖水，會令我哋更健康，或完全不會感染其他疾病」，她更向觀眾介紹恆河的歷史及對印度人的意義，「雖然大家都聽聞過恆河嘅水越來越污糟，但印度政府已開始改善」。她指其母亦儲有一瓶聖水，「印度有好多小店可以買到北邊嘅水，即係啱啱流落嚟，冇人掂嘅水」，印度人在拜神的時候會飲用數滴，但強調絕對不會天天喝。她認為印度的確診案例比其他亞洲國家如日本、韓國及泰國少，可能是因為較少中國內地人士到印度旅遊。

分享印度三寶增強抵抗力

此外，她亦向觀眾分享印度人認為能增強抵抗力的食材，包括印度奶油、薑黃粉及薑。新德莉莉指，其母煮咖喱角時會加入印度奶油，因可保持身體水份、增強消化系統能力及強化指甲與頭髮，亦令皮膚保持光澤，建議有興趣人士可每天早上進食印度奶油。她又表示，印度人下廚時愛以薑黃粉調味，指自己小時候每晚入睡前，母親會以兩茶匙的薩黃粉混入暖牛奶，讓她喝下。而一般人亦會在烹調湯圓時加入薑湯，笑言自己十分喜歡薑味，「男友最近身體較為虛弱，佢媽媽每朝都會沖一杯暖水，加一茶匙薑黃粉及一茶匙奶油畀佢飲，佢覺得自己飲咗一星期已經好好多，我諗住自己下個禮拜都會試下」，並推介觀眾亦可跟隨。