【武漢肺炎】醫管局改指引　醫護照顧患者僅穿較低級別黃色保護袍

「武漢肺炎」疫情在本港蔓延，本港至今已有68宗確診個案，不過醫護人員裝備短缺的問題嚴峻，根據醫院管理局的指引，醫護人員在照顧「武漢肺炎」的懷疑及確診個案時，本建議穿著級別較高的藍色保護袍，但一份指引最新就指出，醫護人員現時可以只穿著級別較低的黃色保護袍。該份指引明言，「保護袍短缺」，臨時安排下，醫護可穿著一款露背式保護袍。 醫管局員工陣線批評，醫管局不時調整指引，但無解釋原因，難免令醫護感覺將貨就價，擔心安危。 而醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生稱，醫管局的裝備至今仍有一個月的存量。

醫管局員工陣線公開一份日期標為1月24日的醫管局指引，顯示醫護人員在照顧「武漢肺炎」的懷疑及確診個案時，建議穿著AAMI第三級的藍色保護袍。而一份2月19日的指引就顯示，醫護人員現時可以只穿著AAMI第一級的黃色保護袍去照顧懷疑及確診個案。另一頁的指引就顯示，「由於保護袍短缺」，當照顧「多重抗藥性細菌」(MDRO)病人時，醫護應穿著一款露背式保護袍，並表明是一項臨時措施。

個人防護衣分為不同級別，有醫護人員指藍色防護衣較黃色的防護能力高。 （資料圖片）

醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，藍色保護袍較黃色保護袍更能防止細菌穿透到皮膚。他坦言，雖然「武漢肺炎」屬飛沬傳播，根據世衛指引，黃色保護袍應該也足以保護，但醫管局不斷調低標準，亦無交代原因，難免令人質疑是否因為裝備不足，而要醫護將貨就價，「點解之前要用level3？而家可唔可以解釋咩情況下仲係用level3？如果覺得level1都夠，應該解釋清楚有咩理據，無解釋就令人好擔憂，會諗不斷降低標準係發生咩事！」

他也指出，指引沒有交代當處理高風險醫療程序，例如插喉時，是否同樣僅穿著第一級別的保護袍，認為醫管局必須解說清晰。

羅卓堯（右）批評，醫管局不時調整指引，但無解釋原因，難免令醫護感覺將貨就價，擔心安危。 (資料圖片)

醫管局：如醫護毋須做霧化工作，可以只戴外科口罩

劉家獻昨天（20日）在記者會被問到是否有限制醫護使用裝備時指，醫管局會根據世衛、專家經驗去制定不同規格，讓在醫院不同位置工作、風險不同的醫護可以有相應的裝備，如醫護毋須做霧化工作，可以只戴外科口罩。劉家獻表示，而醫管局的裝備至今仍有一個月的存量，醫管局一直有公開數字，十分透明，「不存在無晒、無得用」，對於有醫護在民間記者會上控訴裝備不足，劉家獻認為，「可能點數、中間安排令同事覺得唔夠（存量）」，他稱會與員工加強溝通，又指醫管局行政總裁一直參加不同醫院論壇聆聽員工意見，會把意見帶回總部，「每個意見都會考慮」。

劉家獻醫生在2月20日記者會上表示，醫管局的裝備至今仍有一個月的存量。 (歐嘉樂攝)

對於醫管局是否以低價購買口罩，劉家獻稱，醫管局現時會直接採購，「價錢一定有不同，唔會係太平盛世咁，當時係招標」。他補充指，製造口罩的材料在全球都短缺，醫管局正積極採購，希望員工共渡時艱。

有記者問到醫管局是否鼓勵醫護放年假，以節省裝備，劉家獻指，醫管局近來大幅調整服務，以減少病人人流，因此醫護人員亦有所調配，「有啲同事會喺假期上有安排」，認為是正常人手調配。