【武漢肺炎】漂白水短缺　北角店舖賣越南貨　無格價會買貴66%

爆發自武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，市面上不但口罩一罩難求，消毒搓手液、甚至廁紙亦被搶購一空。《香港01》記者昨日（21日）到北角區的超市、雜貨店和藥房巡視，發現超市有足夠的大米和廁紙供應，惟以漂白水為首的清潔用品仍是短缺，藥房則以市價貴兩至三倍的價錢售賣，北角同一條街兩店舖賣越南漂白水，如無格價，會買貴66%，多付20元。有市民只看不買，亦有市民認為健康要緊，「飲少餐茶都慳返幾十蚊啦。」 港九藥房總商會表示，酒精搓手液及火酒等供應一直充足，只是農曆新年後約兩周生產量減少，至上周供應已回覆正常，價錢亦回落約20%。廁紙及糧油產品方面，香港供應商協會就指整體供應正常，不少商舖因需求增加而訂貨量倍增，故市民會見到「廁紙牆」情況；3月初亦會有罐頭食品到港。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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《香港01》記者昨日分別走訪北角區和深水埗六間藥房、五間雜貨店、六間超市，以及北河街的路邊攤檔。

大米供應充足 部分熱門牌子售罄

綜觀各店出售大米的情況，除了藥房和雜貨店不售大米外，所有超市均有足夠的供應量，價錢從48至185元不等，視乎品牌和重量而定，惟部分熱門的牌子售罄，亦有市民路過時驚喜高呼「有米囉！」

廁紙大量供應 僅Tempo紙巾短缺

廁紙和紙巾方面，除了北角一間連鎖超市外，幾乎所有藥房、超市和雜貨店均有大量供應，價格約20至50元一條。然而，藥房和雜貨店較多內地製的廁紙及熱門品牌的紙巾，而所有超市的價格穩定，港人常用的Tempo紙巾卻缺貨。

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超市限買標白水一支

清潔用品方面，僅一間小型連鎖超市、雜貨店和藥房仍有漂白水售賣，價錢由18至50元不等。北角區一間超市售花王牌漂白水一支20元，並規定每人限買一支，而深水埗區則多售賣內地製漂白水。

此外，一間藥房和雜貨店相處在北角同一條街，售同一款越南製漂白水，分別為30及50元，如沒有格價，會買貴66%。

消毒噴霧、搓手液平均33元一支

至於消毒噴霧和搓手液，藥房、雜貨店和街邊攤檔有大量供應，價格平均為33元一小瓶，大部分為內地製造。超市中僅得小型連鎖超市有貨，每人限買一支，售16及20元。

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北角居民曾$160購買兩條廁紙

居於北角的莊先生在新年期間，曾以160元購買兩條廁紙，但他不擔心日用品短缺的情況持續，因香港一直從世界各地進口貨品。據他觀察，最近日用品的物價開始回落，家裡除了漂白水外，所有物資包括口罩均充足。他更指政府不應向市民派錢，香港與澳門人口相差甚遠，不如關心基層市民的生活，供應足夠的生活必需品。

經常到北河街街市的梁先生亦指，自新年後的價錢一直下降，更說「你睇下我個袋啲梨，20蚊八個，邊度可以搵到咁平？」

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港九藥房總商會：消毒用品情況「無口罩咁嚴峻」

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，消毒用品情況「無口罩咁嚴峻」，只是早前因農曆新年假期內地工廠停工，加上市民對消毒用品需求急增，才出現短缺情況。由於早前工廠已復工，加上有來自其他國家的貨源抵港，上周起已回復正常供應。張又指，由於火酒產品毋須再加工，故生產速度很快，生產量亦可迅速增加。

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罐頭食品下月初有貨到港

至於廁紙等日用品方面，香港供應商協會主席何文錦指，已多次強調供應正常，因應消費者需求大增，訂貨量亦倍增，笑言市民會見到「廁紙牆」場面，未來訂貨量則會視乎需求而定，而價格亦無大變化。

至於食米方面，他稱由於本港約70%至80%食米供應是來自泰國，而非內地，故供應不受內地疫情影響。另外，何本身從事罐頭食品進口，他表示下月初會有貨到港，市民不用擔心供應。