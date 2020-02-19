【武漢肺炎】多間連鎖店有消毒酒精返貨　口罩價格未見回落

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，市民繼續四出搶購口罩及防疫物資。網上傳出，本周初將有大量的防疫用品恢復正常供應，料相關商品的價格會回落。《香港01》記者在旺角視察，發現多間連鎖店均有消毒酒精等用品出售，價格由19元到78元不等，無論是水狀、啫喱狀或者濕紙巾都可供顧客選擇。 惟口罩方面，一盒50個外科口罩的價格維持在220元至約300元不等，與早前格價差不多，至於天價的890元的外科口罩則暫時消失。

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口罩、消毒用品在疫情下，一罩、一枝難求。不過，隨着廠商加工趕製防疫產品應市，今日（19日）多間連鎖店均有消毒用品出售，其中便利店7-11則有來自韓國及美國的酒精搓手液，售價分別為79.9元及25元。另外，消毒濕紙巾亦有多個牌子可供選擇，售價由13.9元至15元不等。

曾多次出售口罩的化妝品連鎖店卓悅，西洋菜南街分店今早也補上消毒用品，一枝95毫升的酒精噴霧售價為19元，酒精搓手液則為20元，消毒濕紙巾則為每包9.9元，每人限購兩包。

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消毒用品排隊人龍不再

店員向記者透露，近日是多了消毒用品返貨，惟並非每日都有，「呢批都係今朝啱啱拆箱先返，要買就快手，唔係要排隊。」不過，記者視察半小時，排隊人龍不再，未有出現搶購情況。

至於附近的藥房同樣有消毒用品出售，價格較前輕微回落，如100張的酒精抹紙，由上星期的58元減至現時的48元。而7-11同樣有售的酒精搓手液則為35元至38元不等。

口罩方面，雖然大型連鎖店未有補貨，但藥房則見口罩牆，可是查詢的人士並不多，價格也未見大跌幅。如韓國產的kf94口罩，大多維持20至25元一個；另一盒50個的外科口產則為220元至300元，即每個約4至6元。

同時，不時藥房仍有出售散貨的口罩，售價由60元5個至150元50個也有。大多藥房均會展示一個剪開的口罩作樣本，視察發現早前的超薄口罩已不存在。

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