【武漢肺炎】700市民購口罩被騙36萬元 　涉及多個facebook專頁

稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續擴散，網上亦陸續出現Facebook專頁預訂日本口罩。民主黨深水埗區議員、消委會委員袁海文於今日（21日）召開記者會，指收到700名市民購買口罩被騙，總金額超過36萬，當中Facebook口罩騙案佔98宗，涉及金額約5.9萬元。下午約四時，袁海文與口罩騙案事主到深水埗警署集體報案。 有騙案事主經群組交流後，懷疑有幾個專頁是同一集團，其付款方式、對答用詞、電話號碼及銀行戶口均為相同。

截至今日早上10時40分，袁海文接獲Facebook口罩騙案一共98宗，涉及金額約5.9萬元。（歐陽德浩攝）

截至今日早上10時40分，袁海文接獲Facebook口罩騙案一共98宗，涉及金額約5.9萬元，分別為七個Facebook專頁，「（日文）日本連線代購」、「（日文）日本口罩代購」、「日本精品」、「Tokyoshop日本精品」、「Tokyo Honey～」、「佳織日本連線代購代買」、「日本連線代購Facebook」和「日本口罩代購」。

袁指，事主們於Facebook專頁看到口罩廣告，價錢約為300至400元，10日內有貨，以轉數快、支付寶、Payme、Wechat等手機軟件付款，表示到貨後於順豐智能櫃收取。然而事主們直至今日仍未收到口罩，專頁亦封鎖他們的聯絡方式。

袁確定騙徒不止一人，為集團式詐騙，包括不斷刪除被質疑的留言，分身以不同的專頁行騙，而專頁有數萬個讚好，令市民防不勝防。他曾多次放蛇向專頁查詢，卻被拒絕提供更多公比資料。

苦主稱受騙人數不止98人 四特徵推測集團式詐騙

騙案事主林小姐表示，根據她加入的苦主群組的人數及計算的金額，比袁海文接獲的數據更多，僅（日文）日本連線代購已有50至60人受騙，金額約超五萬元。

她指，經苦主們聚集到群組交流後，懷疑幾個專頁是同一集團，其付款方式、對答用詞、電話號碼及銀行戶口一模一樣。其中（日文）日本口罩代購更改專頁圖片後繼續行騙。