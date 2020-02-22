【武漢肺炎】沈祖堯：感染規模或比沙士大　勉勵醫護保持樂觀

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情不斷擴散，醫護人員承受沉重壓力。中文大學莫慶堯醫學講座教授沈祖堯今日（22日）在《香港家書》中致信予照顧患者的「Dirty Team」醫護人員，勉勵他們保持樂觀，維持士氣高昂。他又在信中表示，這次的病毒性質與2003年沙士相若，但病毒可能更具傳染性，感染的規模也比上次大。 他又指明白醫護人員因裝備不足，以及「知道每天仍然有數百名旅客過境，這可能為香港帶來新的感染風險」而感到不安與沮喪，提醒擔任領導職務的醫護，「你們的同事每一個正在看著你，你需要告訴他們黑夜將盡，黎明必至」。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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沈祖堯於港台節目中表示，很高興看到年輕的醫生和護士再次將人身安全和舒適生活置於腦後，獻身在醫院的高危地區工作，他們的勇氣和無私精神令人欽佩。

他憶述2003年沙士期間面臨著類似今天的危機，當時醫護同樣很害怕及沮喪，他將工作單位分為照顧SARS患者的人（Dirty Team）和照顧沒有SARS的患者（Clean Team），並要求每個人加入Dirty Team都是自願的。而3個月中，來自所有臨床部門，外科，兒科，骨科甚至眼科的醫護人員，都不斷自願加入Dirty Team。他又形容，「當時全香港的團結氣氛是無法言喻的，是令人振奮的」。

沈祖堯勉勵醫護人員保持樂觀，維持士氣高昂。（資料圖片／余俊亮攝）

17年後，沈祖堯坦言無法想像醫護又回到了同一戰場，而醫護為了盡力保護其他人，甚至擔任醫療助理工作，為病人抽血和送飯，更要面對不安與沮喪。他認為沮喪是因醫護被審查口罩和防護工具的使用，而防護裝備供應亦可能在一個月後耗盡，加上社會意見分歧，爭議不斷，「昔日萬眾一心的境況，已不復見」。同時亦因每日仍有數百名旅客過境，可能危及社區而不安。

他勉勵醫護盡上責任做好専業，以及保持樂觀，並指「如果我們覺得自己注定失敗，就幾乎可以肯定我們將被擊敗」。他認為對於領導職務的醫護而言，這一點尤為重要，因「同事每一個正在看著你。你需要告訴他們黑夜將盡，黎明必至」。他對Dirty Team的醫護指，他們的辛勞和奉獻，社會每個人都看在眼裏。

沈祖堯表示，這次的病毒性質與2003年沙士相若，但病毒可能更具傳染性，感染的規模也比上次大。（資料圖片）

沮喪，因為你們被告知你們正在被審查口罩和防護工具的使用，聽說防護裝備供應也可能在一個月後耗盡。沮喪，還因為社會意見分歧，爭議不斷，昔日萬眾一心的境況，已不復見。但是同事們，沒有什麼能阻止我們為遭受疾病折磨的人服務，沒有什麼比保持誓言更重要的了，我們還是盡上責任做好我們的専業了。還有，你們需要保持樂觀，需要維持士氣高昂。 沈祖堯

沈祖堯以米高積信歌曲「 Heal the World」寄語「Dirty Team」前線人員，「到處都有性命垂危病者，只要你用心照顧，這世界會變得更美好」。他又指，爭議和批評不能成就甚麼，但是康復者的喜悅和眼淚，會是醫護一生的回憶。