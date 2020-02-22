【武漢肺炎】電子手環月產3千個　楊偉雄：準過GPS　現用400個

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情不斷擴散，由內地回港人士需家居隔離。家居隔離人士可以WhatsApp或微信實時地點分享功能，或電子手環方式讓當局監察，但不少人質疑電子手環的準繩度。創新及科技局局長楊偉雄今日（22日）強調，電子手環「準過GPS」，現時有400個正在使用。局方亦已訂購5,000個可棄置電子手環，將在3月初到貨。

楊偉雄今日（22日）強調，電子手環「準過gps」，現時有400個正在使用。（資料圖片／羅君豪攝）

楊偉雄今日在港台節目《星期六問責》中表示，電子手環由1月底起研發，2日前已完成生產2,000套手環，整個過程只用24日。他稱目前僅使用400個，因若家居隔離人士合作，願意分享實時地點則不用使用電子手環，而目前超過90%都願意家居隔離人士分享實時地點。

楊又指，盡量不希望使用電子手環，因「畀個壞印象，好似犯人咁，但其實只係家居檢疫，不當佢（家居隔離人士）係病人」。

他稱，現時本港一個月可做3000個電子手環，立法會議員田北辰協助下尋找到可棄置手環，已認可使用。該批電子手環一個索價100元，與本地生產的電子手環同樣使用「BLE」（藍牙低功耗，Bluetooth Low Energy）技術，目前局方已訂購5000個，3月初會到貨，若品質好亦會繼續訂。

另外，智慧燈柱去年引起監控的憂慮，楊偉雄指已尋找業界專家給予意見，相關報告已達最後階段，他強調非常樂意接受替代方案，讓市民釋除疑慮，包括以雷達取代攝錄機。