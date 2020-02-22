【武漢肺炎】上水鄉委會派3萬口罩　七旬伯：開心過中六合彩

武漢肺炎疫情持續擴散，全港口罩供應緊張，北區區議會當然議員兼上水區鄉事委員會主席侯志強今日（22日）在上水區鄉事委員會向市民派發超過三萬個口罩，為本月第二次免費派口罩，吸引大批市民領取。 有領取的女士指，家中只餘十多個沒防菌效用的防塵口罩，戴著也是為求心安，免得出街時感到不好意思。 有輪候領口罩長者表示，市面日用品供應漸趨穩定，但口罩仍然緊張，故得悉消息後到場領取。另有七旬老翁直言口罩難求，有錢也未必買到，形容獲贈口罩比中六合彩更開心。

侯志強今日（22日）在上水區鄉事委員會向市民派發超過三萬個口罩，吸引大批市民領取。（高仲明攝）

是次是侯志強本月內第二次公開派口罩。他解釋，由於不想太多人一早排隊或過份擾民，故沒在網上公布，昨日致電通知早前登記過有需要領口罩的居民，今日他們到場時只需提供登記號碼，即可領取一包六個三層裝口罩，毋須大排長龍。他稱，是次預備了逾三萬幾個口罩，以保鮮袋以六個一包分裝，預計至少五千人受惠。而預早登記者可由親友代領；行動不便或正當值的清潔工、保安等人士可即場優先領取口罩。

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中年女士：市面索價五百一盒 為求心安照戴防塵口罩

即場排隊輪候領口罩的劉女士說，家中只餘十多個防塵口罩，直言明白沒防菌作用，但同區出售的口罩太貴，「500元一盒只有50個，無必要買。」而即使家中子女不外出，她與丈夫每日外出也要一人用一個，故明知只有防塵功用，也會戴上，以求心安：「（這款）無用的，是心理作用，出街給別人看見沒有口罩，也會不好意思。」

她說，剛在街市購物時，朋友告知有免費口罩派，故她立即趕過來拿。她稱未仔細看口罩的質素，但認為現場安排佳、毋須輪候太久便領到口罩：「很快就排到、幾分鐘就拿到了。」

七旬伍伯：曾「捱炒價」花百元購五個口罩應急

78歲的伍伯伯指，留意到防疫及日用品（如漂白水、白米及廁所）供應回復穩定，但口罩仍然難求，現時家中人均口罩只有約10個。他強調，每次收到口罩開售或派發信息後，都會盡快前往，卻屢試屢敗：「昨日聽到百貨60幾元有一盒，便坐車去，去到難已賣光，車費都蝕了。」他稱，明白每日至少用一個口罩，故早前缺貨時，曾「捱炒價」花一百多元購入5個口罩應急，為現時領到6個口罩感開心。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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廖生：口罩是無價寶 有錢都未必買到

現年70歲、合共領到24個口罩的廖先生，笑得眼都彎起來：「當然開心！好過六合彩啊！無價寶來的！」

市面口罩難求，廖先生指，定價較便宜的口罩也索價二百多元一盒，且排隊也未必買到，約兩周前他與家人排了兩個多小時隊登記，獲義工通知今日毋須排隊，便可憑號碼及證件替三名親友領口罩，令他感到十分開心：「找口罩找得很辛苦，家中只餘大半盒，要六個人分。現在買都要二百多元一盒，有錢都未必買到，之前聽到消息出去買都趕不及。」

而陳婆婆則表示，現時口罩仍然昂貴，家中口罩不多，認為口罩質素不錯，對免費拿到六個口罩感滿意。

至於斥資多少？侯志強稱，沒統計花費金額，只留意到疫情嚴重，「口罩短缺，政府未達要求」，故不論來源地，也盡量收購合理價格或成本價口罩，希望派給市民應急。侯直言，現場派發的口罩夾雜不同產地及品牌，來源地遍及越南、馬來西亞及泰國等，「不專業地有驗過口罩，盡量確保有三層。」他稱，購個口罩為一袋入口罩中有兩千多個只有兩層，不適合派發。

現場秩序大致良好，上午10時開始派發，至11時半截龍。上水鄉事委員會總務主任侯榮光解釋，早前有登記個人姓名、電話者，昨日會獲義工通知再領口罩，今天毋須排隊；而今日即場登記者，只要持有身份證，不論住在哪區的香港居民也可領取：「口罩不足的問題不只在上水發生，全港都面對同一難題。」