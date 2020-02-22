【武漢肺炎】楊偉雄：可重用口罩已有設計　否認與工聯會利益輸送

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情不斷擴散，市面出現「口罩荒」，市民大排長龍亦「一罩難求」。創新及科技局局長楊偉雄表示今日（22日）表示，現時局方已有可重用口罩設計，但要於世界不同地方尋找原料，目標要疫情完結前每個人都可以有一個。 政府提出廠房只要設立一條外科口罩生產線，便可獲資助最高 300 萬元，被指若工聯會口罩生產線獲資助，有利益輸送的嫌疑。楊偉雄認為工聯會製口罩「只送不賣係好有心」，他承認政府有提供協助，直言「合作愉快」，但否認是利益輸送。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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楊偉雄今日於港台節目《星期六問責》中表示，300億元「防疫抗疫基金」中，與該局有關的研究可重用口罩的應用科技方案、為家居檢疫提供更多方案，以及為科學園、工業邨及數碼港租戶寬免租金，總額約為12.3億元。

在本地口罩方面，楊指不少有心人希望在港設廠但不知如何做，故生產力促進局提供協助，包括如何設立生產線等。他認為，生產口罩非高科技行業，而最重要的要有「清潔車間」（Clean Room），要求亦非極高，如生產食物及藥物等的清潔車間亦適用。

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他指目前科學園有不少可適用作生產口罩的地方，政府已作了約2至3單配對，讓有意生產口罩的人士可借用科學園租戶的地方。有聽眾質疑政府資助口罩生產線是「用公帑打本做生意」，楊指工聯會製造的口罩是「只送不賣」，故不認為構成利益輸送。

而可重用口罩方面，楊稱雖然政府現時已有設計，但由於現時難以於內地找到物資，要到世界不同地方找尋；加上是新產品，未有測試標準，認為或可沿用現時口罩標準，但要找第三方測試規格。化學博士鄺士山（K Kwong）昨日（21日）宣有研發出可重用口罩，楊偉雄指歡迎大家投入一同去研發，政府亦會考慮購買第三方生產的口罩。

楊認為工聯會製口罩「只送不賣係好有心」，否認是利益輸送。（資料圖片／余俊亮攝）

對於有人提議用落馬洲河套區作檢疫中心選址，楊表示由於河套區是「生地，無水無電無路無渠」，土地仍在除污，短期內不會考慮。他又指，檢疫中心「做檢疫嘅人同被檢疫嘅人缺一不可」，要運送物資，他亦希望市民可「通融啲」。

另外，抗疫基金中亦為科學園、工業邨及數碼港的租戶及初創企業寬免6個月租金，預計惠及1800個租戶。楊偉雄指，疫情令初創企業日常聯繫受到影響，如與大灣區的聯繫已暫停。他擔心現金流減少下會令企業倒閉，故希望政府提供免租能夠令企業將資金用於其他地方，並帶動其他私人業主減租。