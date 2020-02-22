【武漢肺炎】初確診96歲婦曾到北角福慧精舍　小西灣邨病人同到訪

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情繼續蔓延，衞生署今日（22日）公布，東區醫院新增一宗初步確診個案，患者是一名96歲女子，居於天后廟道飛龍臺。患者在1月底曾到北角美輪大廈福慧精舍，早前確診的第65宗小西灣邨瑞滿樓病人亦曾去同一間佛堂。

初步確診個案為96歲女子，患有心臟長期病，與兒子、媳婦及孫兒同住天后廟道飛龍臺。她今日（22日）凌晨出現氣促，被送往東區醫院，目前情況穩定。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生稱，患者近期沒有外遊紀錄，2月大部份時間待在家中，一月尾曾去北角美輪大廈福慧精舍。她又稱，96歲初步患者到佛堂曾與20至30人一同在佛堂逗留，「可能一去就去好多個鐘，可能要誦經，可能會分派食物，但就唔係喺佛堂食。」

記者到北角美輪大廈的福慧精舍視察。據知福慧精舍設於1樓及13樓，有街坊稱1樓是善信平日去的地方，13樓則是師傅休息樓層。該佛堂在兩日才關門，保安稱13樓曾做消毒清潔。

衞生防護中心早前公布，第65宗確診個案，即住小西灣邨瑞滿樓的70歲女子平日都會逢初一、十五到佛堂。張竹君表示，第65宗個案於1月25日、2月1日、2月8日曾去同一佛堂，但未知她與96歲初步確診患者是否認識，仍待確定。她呼籲，在1月25日至今曾到福慧精舍的人士聯絡衞生署。