【武漢肺炎】鍾南山團隊從患者尿液中分離出新冠病毒

鍾南山院士團隊專家、呼吸疾病國家重點實驗室副主任趙金存教授團隊聯合廣州海關首次從廣州本地被感染的病例樣本中成功分離出新型冠狀病毒（COVID-19）毒株，近日，他們再次從新冠肺炎患者尿液中分離出新冠病毒。

2月22日上午10時，廣州市舉行廣州市科技戰「疫」新聞通氣會，邀請市科技局、廣州再生醫學與健康廣東省實驗室、呼吸疾病國家重點實驗室、廣州市第八人民醫院等單位負責人，通報廣州市防控新冠肺炎科研攻關工作的措施、成效等情況。

在開展病毒溯源研究方面，鍾南山院士團隊專家、呼吸疾病國家重點實驗室副主任趙金存教授團隊聯合廣州海關首次從廣州本地被感染的病例樣本中成功分離出新型冠狀病毒（COVID-19）毒株，為進一步開展疫苗和藥物研究打下基礎。

其後，該團隊又從新冠肺炎患者的糞便標本中分離出新型冠狀病毒（COVID-19）。近日，他們再次從新冠肺炎患者尿液中分離出新冠病毒。

提醒市民更加重視個人和家庭清潔

據悉，研究團隊應用Vero E6細胞，成功分離出了病毒毒株。目前已完成病毒的全基因組測序及病毒學鑒定工作。以上研究證實了患者的尿液中存在活病毒，結合之前糞便中病毒分離的發現，提醒市民要更加重視個人和家庭的清潔，如便後請洗手，注意下水道的通暢，馬桶沖水時蓋蓋，以避免有可能出現的傳播。

研究團隊指，患者尿液中病毒的分離為2019-nCoV疾病的防控策略的制定提供重要信息，對公共衛生安全防控具有重要意義。

目前，相關課題組正在圍繞病毒的致病機制和藥物治療靶點等開展研究。

（廣州日報）