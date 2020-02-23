【武漢肺炎】抗疫基金涉24項措施　張建宗：簡化申請　盡快發放

俗稱武漢肺炎的新冠狀病毒疫情持續，政務司司長張建宗指，疫情對本港正在下行的經濟造成極大打擊，整體營商環境變得更為艱難，多個行業受到重創，勞工市場進一步放緩，對市民的就業和生活均構成沉重的壓力；為支援受疫情重創或影響的企業和市民而成立的防疫抗疫基金，會以「簡化申請，盡快發放」為原則，盡快讓相關企業及市民受惠。

（政務司司長網誌圖片）

張建宗今(23日)發表網誌表示，隨著市民出行大幅減少，訪港旅客銳減，根據二月份最新數字，單日訪港旅客人次跌至低於3,000，商業和經濟活動顯著減慢，當中飲食、零售、消費及旅遊相關等行業更是首當其衝，預期本港就業市場面對的壓力將會大增。

張建宗指，政府向立法會財務委員會申請一筆過300億元撥款，成立防疫抗疫基金，並設防疫抗疫基金督導委員會由他擔任主席，負責監察基金的運作和使用情況；他指，委員會將於下星期成立，會以「簡化申請，盡快發放」為原則，盡快讓相關的企業和市民受惠。

他指，基金涉及24項具針對性的措施。其中約100億元用於提升政府及各方應對疫情的能力，另外約170億元是向受疫情重創或受防疫抗疫措施影響的企業及市民提供援助，其餘約30億元為應急款項。