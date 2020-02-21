【武漢肺炎】警星無罩飯聚惹爭議　張建宗：公務員個人行為不能管

武漢肺炎疫情肆虐，警務處處長鄧炳強早前與明星足球隊不戴口罩聚會，引起極大爭議；另外，一名警員在出席警隊私人聚餐後，懷疑確診肺炎，令社會非常關注。在立法會財務委員會會議上，有議員要求政務司司長張建宗責成所有公務員不再聚餐。張建宗回應時說：「公務員個人行為我哋不能夠管」，但強調政府一定會呼籲和鼓勵公務員減少社交。

劉怡翔：政府現有1200萬個口罩存量

民主黨許智峯指，市民擔心300億元基金能否用得其所，他提到政府以屋邨作檢疫隔離中心，但政府拒絕派人出席區議會接受議員質詢，他要求政府責成有關部門日後承諾出席區議會，張建宗表示，當局如有需要願意考慮出席區議會，不過他重提暉明邨事件，整個大堂被焚燒，稱政府一直實事求是，透過不同場合作解說。

議員又斥，警隊與明星「攬頭攬頸」，60名警員又不理疫情辦私人聚餐，要求張建宗責成所有公務員不再聚餐。張建宗回應時說：「公務員個人行為我哋不能夠管」，但強調政府一定會呼籲和鼓勵公務員減少社交，他又說公務員的個人行為不能作評論，等同不能評論議員的行為。

民主黨鄺俊宇關注政府CSI口罩的儲存量，認為政府應仿效澳門，保證居民人人有口罩。（盧翊銘攝）

民主黨鄺俊宇關注政府CSI口罩的儲存量，他認為政府應仿效澳門，保證居民人人有口罩。財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，羅湖懲教所每月產量已增至250萬個口罩，現時倉庫內有1,200萬口罩存量，又指除了透過懲教所申請，亦有在外採購口罩，他直指：「睇唔到點解議員唔信政府有1,200萬個口罩」。