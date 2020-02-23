【武漢肺炎】小一生停課期間24份功課　親子壓力大　團體助紓壓

武漢肺炎疫情持續，全港學校自農曆新假期停課。港大港大防止自殺研究中心總監兼社會工作及社會行政學系教授葉兆輝今日（23日）表示，停課打亂家長及學生的日常生活，部份人感不安，亦身受壓力，有見及此，中心與親子平台推出「與你停課」計劃，於網上推出如親子瑜伽等非學術活動，冀減宣家長及學生的壓力。 負責執行計劃的親子平台創辦人鄧明儀表示，政府強調「停課不停學」，惟不少學校卻派發過多網上功課，有一年級學生一日有24份功課，形容「做到喊」，希望透過輕鬆的親子活動、小遊戲令各人放鬆。

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葉兆輝等人今早於商台節目《政好星期天》講述「與你停課」計劃。他表示，親子受停課影響長期留家，日常生活被打亂，雖然疫情期間需多加小心，但毋須過份擔心，形容部分人「屈係屋企屈到有病」，情緒受影響，亦容易感到不安，因此希望藉計劃，每日分享情緒健康資訊，又介紹親子瑜伽及小遊戲，以助減壓。

鄧明儀表示，在政府強調「停課不停學」下，部分學校派發大量功課，形容部分家長感到崩潰，放工後需協助孩子完成大量功課。她表示，曾聽聞有一年級學生，一日有24份功課，形容「做到喊」。她認為，社會誤解「Home Learning」，其原意是鼓勵學生自主學習，非派發大量功課，否則令學生失去學習動力，期望可透過計劃，讓家長及孩子紓緩。

出席同一節目的仁愛校長會主席陳家偉表示，學校之間互相競爭，鄰校有功課，就無何避免亦需派發功課，例如有小學需做功課，中學都會有派發的壓力。他認為，學習應融入生活，順其自然，未必需做功課，幼稚園學生可只聽圖書、說故事，否則物極必反。