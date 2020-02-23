【武漢肺炎】區志光：3班包機共195人回港　船上70人確診會再跟進

社會新聞
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政府今日（23日）凌晨派出第3班包機接載「鑽石公主號」郵輪的港人，航班大約早上6時10分已到香港。保安局副局長區志光表示，連同早前2班包機，3班機合共將195人送回港，當中2人是澳門居民，其餘均是港人。他又稱，船上共70名港人確診新型冠狀病毒，政府會繼續跟進。

另外，日本政府昨（22日）承認，船上有23人未經病毒檢驗就離船，區志光表示，當中不涉港人，會繼續跟進相關情況。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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區志光表示，三班包機合共將195人送回港，其中193人是港人，其餘2人是澳門居民。他表示，「鑽石公主號」共有約70名港人確診新型冠狀病毒，緊密者則有約30人，日方正疏理名單，港府會繼續跟進情況。

入境處處長曾國衞承認，在日本的工作，安排確不太理想，當中有不少不確定因素及突發情況，希望社會可多包涵。他又稱，行動仍未完成，需照顧仍在日本的相關人士，今日會再派10人到當地跟進，他形容工作繁重。

昨日日本政府承認，船上有23人未經病毒檢測就離船，區志光表示，當中不涉港人，但政府會再跟進。他又稱，有18名船上港人買機票自行回港，政府已於給予醫務指引，各人回港後會前往隔離中心。

▼2月19日日本鑽石公主號郵輪乘客獲准落船▼

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