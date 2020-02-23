【鑽石公主號】森美爸爸筆錄述心聲：留日似等死　珍惜眼前人

滯留於日本橫濱鑽石公主號郵輪的港人，當中超過200人已返回香港，並送到火炭駿洋邨接受隔離，連同早前留在船上幾數十日的時候，大批人士已經失去自由超過大半個月。 商業電台DJ森美的父母亦是郵輪上的乘客，並聯同其他82個港人，於日前乘搭第二班國泰包機航班返港。《香港01》聯絡了梁爸爸，他以筆錄回應感受及現時隔離的情況。他指，一場難忘的經歷後，依然熱愛郵輪假期，但最感受深刻，是留在日本的「等死」歲月，身心俱疲。他又說，回港後仍要失去兩星期的自由，呼籲要珍惜眼前人。

梁爸爸展示今日（23日）當局所安排的午餐。（受訪者提供）

滯留日本橫濱鑽石公主號的港人，其中於當地未有確診的、以及非為確診者的密切接觸者，日前在港府安排的三架包機陸續抵港，並由政府部門安排下在火炭駿洋邨接受隔離，期間會為他們供應每日的起居飲食，以及預計於三月初完成整個程序後歸家。

郵輪未分隔確診者 感覺似「等死」

記者今日（23日）聯絡了商業電台DJ森美的父親，他透過筆錄回應感受及現時的情況情況。他表示，在郵輪隔離期間，惶恐不安，由於當局未有將未受感染人士隔離其他地方，加上每日出現確診個案，人數也不少，令其他現場人士不安，由如「等死」。現時雖然要繼續接受隔離，但他表示理解及有需要，「對任何一個人來說也是好事」。

駿洋邨內單位的格局簡單，設有衣櫃、床鋪等。（受訪者提供）

據梁爸爸提供的相片，駿洋邨內居所有簡單衣櫃、床鋪及餐桌椅子等，食物方面以簡單外賣為主，包括點心、熱狗、烚蛋、蒸飯炒麵等。梁爸爸說每日有人員代購，如有日用品需要，可Whatsapp民安隊人員作派送，並會送到單位外，其間不會面對面接觸，而家居垃圾同樣放到大門外，會有職員帶走，但他希望餐點有多點蔬菜較理想。

隔離人士互相不可溝通

他又提到，駿洋邨為品字型屋邨設計，現時一座有30個單位有人居住，為一人或兩人單位，一樓層有三個單位有人居住，互相不可溝通，亦不得外出，對於現時有返港乘客出現發燒情況，梁爸爸指會擔心及不安。但他稱，由於不會有接觸，只要做好家居清潔已算安全，而當局亦有為他取鼻腔、口腔樣本進行化驗，若有所不適亦可通知民安隊安排到醫療室，一切安排下較留在日本時理想。

當局已於單位內放置日用品，當中包括口罩。（受訪者提供）

梁爸爸形容，日本官員對確診家屬的安排混亂，安排上較難接受。對於一向喜歡郵輪假期的他，坦言印象非常難忘，「今次經歷後，會珍惜身邊的家人朋友，但我仍喜歡的郵輪旅程，但今次最深刻的，的確是眼見確診者一天多過一天，令人精神崩潰。」

梁爸爸展示今日安排的膳食，主要是點心、熱狗等，的確欠缺蔬菜。（受訪者提供）

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