【鑽石公主號】消息：返港男初步確診　昨高燒吃退燒藥無通知醫生

「武漢肺炎」疫情持續，本港至今有最少69宗確診個案。據了解，一名今天（22日）早上從火炭駿洋邨送到伊利沙伯醫院的68歲男子，對病毒測試結果反應呈陽性。這名男子是鑽石公主號的乘客，亦是首批從日本乘坐政府包機回港的人，他與家人自前天（20日）返港後，住在駿洋邨的檢疫中心。換言之，這名男子是首名從日本鑽石公主號返港後初步確診的港人。 據悉，該名男子需服用降血壓、心臟科藥物，他昨天自行量度體溫時，已發現有發燒，曾服食退燒藥，但無通知一聲。今早由檢疫中心的醫生量體溫時，則錄得約攝氏37度。為慎重起見，中心安排救護車送他至醫院接受檢驗。

2月22日，救護車到駿洋邨檢疫中心接走一名68歲男子至伊利沙伯醫院。（鄧栢良攝）

昨發燒38.2度 自行服退燒藥無通知醫生

消息指，一名今天早上從駿洋邨送到伊利沙伯醫院的68歲男子，對病毒測試結果反應呈陽性，換言之，這名男子是首名從日本鑽石公主號返港後初步確診的港人。

據了解，這名男子是退休人士，他與太太及其他親友，一行14人早前到郵輪鑽石公主號遊玩。他是首批從日本乘坐政府包機回港的人，與家人自前天返港後，住在駿洋邨的檢疫中心。

據悉，該男子需服降血壓、心臟科藥物，他昨日自行量度體溫時錄得攝氏38.2度，並曾服退燒藥，未有即時通醫護人員；至今早由檢疫中心的醫生再為他量體溫，則錄得約攝氏37度。男子之後有向醫護和盤托出，透露曾有輕微發燒。為慎重起見，中心安排救護車送他至伊利沙伯醫院接受檢驗。他於今早11時許送院。

首批從日本乘坐政府包機回港的港人共有106人，連同自行回港2人及今早抵港的100人，現時共有208名鑽石公主號乘客入住火炭駿洋邨檢疫中心。

據了解，患者居於九龍塘半山豪宅帝景峰帝景臺。（資料圖片）

據了解，患者居於九龍塘半山豪宅帝景峰帝景臺，由於他一直已在鑽石公主號郵輪上，超過14日沒有回家，因此居所不會列入患者名單中。

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▼首批滯留鑽石公主號的港人乘搭港府的包機回港▼