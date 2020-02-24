【逃犯條例】涉管有爆炸品 　學生今准保釋 　需住所安裝鏡頭

19歲學生涉於觀塘某工業大廈存有爆炸品和煙霧彈，被控管有爆炸藥物等罪。辯方今（24日）於粉嶺裁判法院申請保釋，裁判官黃國輝聽取雙方陳詞後，批准還柙近2個月的被告，以2萬現金及18萬人事擔保金外出，期間被告不可離港，並須居於報稱地址及定期報到。另外，警方亦會在其住所安裝最多兩個鏡頭以24小時監察被告。

副學士學生鄺偉邦（19歲）去年12月被捕至今，已遭扣押2個月。他被控一項管有爆炸品罪，指他於去年12月24日，在觀塘寶冠大廈3樓時昌迷你倉某貨倉內，管有爆炸品nitrocellulose（硝化纖維）。他另被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，指他同日同地管有10個粉餅形煙霧彈。

被告鄺偉邦獲准保釋後，在支持者陪同下離開。(林樂兒攝)

警方展示檢獲化學物品

准被告以2萬元 以及18萬元人事擔保

案件早前押後至4月9日再訊，以待控方化驗證物，大律師郭憬憲今為被告申請保釋。裁判官最終批准他以2萬現金保釋，其母親及教會社工再分別以17萬及1萬元作人事擔保。期間被告不得離港，須交出旅遊證件、每周往警署報到3次。被告另須居於報稱地址，而警方會在其住所安裝最多兩個鏡頭24小時監測。

郭憬憲庭外指，未知安裝位置，但估計警方會於門口及大廳設置鏡頭。

案件編號：KTCC2244/2019