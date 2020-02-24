【武漢肺炎】醫管局向高風險區員工發特別津貼　料2.5萬人受惠

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，醫護人員進入Dirty Team工作的情況一直備受關注。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，今日（24日）醫管局大會通過向員工發放緊急應變特別津貼，由1月25日開始，在醫院高風險範圍或監察病房工作、照顧懷疑及確診個案的員工，均可獲發每日500元或基礎薪金兩成的津貼，以價高者為準，直至解除緊急應變級別，料有25,000名員工受惠。

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何婉霞稱，今日醫管局大會通過向員工發放緊急應變特別津貼。追溯至上1月25日，即衞生當局啟動緊急應變級別當日起，凡在醫院高風險範圍或監察病房工作、照顧懷疑及確診個案的員工，均可獲發每日500元或基礎薪金兩成的津貼，以價高者為準，直至解除緊急應變級別。何表示，希望藉此「向同事表達衷心認同及感謝」，預料有25,000名員工受惠。

醫管局主席范鴻齡。(資料圖片/李澤彤攝)

范鴻齡：一月份使用了五倍的防護裝備

醫管局主席范鴻齡日前接受內媒訪問時稱，前線醫護人員對疫情感到驚慌，一月份醫管局所用的防護裝備上升了5倍，預料現時存貨量僅可用到3月中。何婉霞回應稱，新型冠狀病毒是一種新病毒，最初資訊不足，所以明白及體諒同事因擔心，而使用較高規格的保護衣，導致用量增加。她續說，現時大家對疫情掌握更多，瑪麗醫院微生物學科部門主管及港島西聯網感染控制主任鄭智聰醫生等亦曾進行過不同測試，證實病毒經飛沫傳染。當局會透過不同渠道發放資訊予同事，逐步講解，並根據科學實證、國際指引等提供適合的防護裝備。她形容大家「坐埋同一條船」，不排除未來會更改裝備指引。