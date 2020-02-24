【武漢肺炎】「福慧精舍」爆疫情　專科醫生：或有環境污染物

新型冠狀肺炎病毒疫情持續，本港至今累計74宗，更出現佛堂群組爆發，共涉4宗個案曾於相若時段前往北角美輪大廈「福慧精舍」。 感染及傳染病專科醫生曾祈殷今(24日)於港台《千禧年代》表示，佛堂或有環境污染物，例如帶病毒的飛沫置身其中，認為衛生署派人作終極消毒做法合適，但由於頌經或分派食物等佛堂活動涉及手部接觸，佛友亦或會除下口罩，屬高危活動，需密切追蹤相關人士。 他又認為，逢周末參加教會活動的外籍傭工尤其值得關注，由於他們接觸資訊不多，未必緊貼最新疫情時勢，他促港府多加宣傳，他亦建議，鑽石公主號乘客返港後亦需全數再作檢測。

食環署派出多名外判清潔工於美輪大廈對開清洗街道。（資料圖片／張浩維攝）

曾祈殷表示，面對面兩米內10至15分鐘、無戴口罩，已可定義為密切接觸者，由於佛堂內活動或有近距離接觸，更同一時間內有廿多人在內參拜，「好易一個傳一個。」遂需緊密追蹤曾赴佛堂人士。至於居於同一大廈或出入者，他認為可作適度關注，並作徹底環境清潔，相關日子曾出入而事後有病徵，則應主動申報。



他又指，資料顯示有3成確診人士來自港島區，認為或有傳播鏈，又指不能完全排除感染人士在社區散播病毒，衛生署宜用超級電腦追蹤。他又表示，尤其關注逢周末參加教會活動的外籍傭工，由於他們接觸資訊不多，未必緊貼最新疫情時勢，他促港府多加宣傳或透過入境處加強溝通，他認為相關活動可改為網上進行為佳。



被問及太古城工程師的外父，由疑似變正式確診，他則推測或與數個因素有關，包括病毒分泌物不夠時或出現「假陰性」，採合樣本多少亦影響測試準繩度，病徵反覆或有旅遊史，可要求覆檢。



他又指，鑽石公主號乘客回港始確診，亦可能涉多方面可能性，包括於日本檢測時病毒未必夠，採樣本未必較深入或準繩，另一關鍵是取樣本時間，亦有機會出現偏差，他認為所有返港乘客必須重新再作檢測，「起碼需篩查一次」。



至於強制檢疫令具成效？他指，封關與否已定奪，「依家唯有14天隔離，盡做」，港府亦要令隔離人士知悉自由受限制，「都有若干程度阻嚇力」。由於社區有隱形播毒者，他指，或有零星個別群組個案出現，他呼籲市民盡量減少非必要聯誼。

區議員：大廈現確診個案 法團當晚已物色清潔公司消毒

東區區議員李予信表示，大廈出現確診個案時，法團當晚物色清潔公司消毒，惟衛生署欠主動，法團從未收悉對方來電，或安排相關清潔工作，且進入佛堂時間亦濟後，衛生署翌日即昨晚始前赴消毒，批評做法欠妥當。