【武漢肺炎】港鐵本周六起削減非繁忙時間班次　平均3至8分鐘一班

港鐵今日（24日）宣布，受新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情影響，將於本周六（29日）起，調整平日非繁忙時段，以及星期六、日及公眾假期的列車班次。包括港島線、荃灣線、西鐵線及屯馬線一期在內，共9條路線的列車平均3至8分鐘一班，平日繁忙時段列車班次維持不變。

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非繁忙時段等車平均要多2分鐘

港鐵今日表示，因應最近新型冠狀病毒病疫情令乘客量顯著下跌，由本周六（29日）起，港鐵公司將暫時調整多條鐵路線的非繁忙時段列車服務，部份鐵路線包括荃灣線，觀塘線，港島線，將軍澳線，南港島線，東鐵線，西鐵線，東涌線及屯馬線一期的平日繁忙時段列車服務將維持不變；機場快線和迪士尼線則分別全日15分鐘和20分鐘一班，建議市民預早計劃行程及為行程預留充裕時間。

港鐵稱，乘客在非繁忙時段的候車時間平均會延長半分鐘至約兩分鐘。

港鐵本周六起削減非繁忙時間班次。（港鐵資料截）

2月首兩周乘客人次減半

港鐵表示，自「武漢肺炎」今年1月傳入本港，港鐵列車乘客量開始下滑，2月首兩星期錄得平均約五成按年跌幅，主因是政府及商業機構安排僱員在家工作、全港學校繼續停課、訪港旅客人數顯著減少，以及羅湖及落馬洲支線管制站和香港西九龍站高鐵服務暫時關閉，均為本地及過境鐵路服務的客流帶來嚴重的負面影響，機場快線及迪士尼線的旅客需求亦因航班減少及香港迪士尼樂園暫時關閉而大幅減少。

港鐵表示，是次調整非繁忙時間的列車服務後，各鐵路線仍維持充裕承載力應付目前的乘客量，亦不影響乘車舒適度，亦可減省不必要的電力消耗。當疫情過後乘客量回升，行車時間表亦會因應最新情況逐步回復正常。