【武漢肺炎】袁國勇：不應出席飯局　行山時不應「攬頭攬頸」

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，最新確診個案已增至81宗。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（25日）在港台節目《千禧年代》指出，武漢肺炎由嚴重的病毒引起，非一般的季節性流感，「如果唔理佢，好可能（出現）大流行」，或會有不少人死亡，但他相信如港人做足防疫措施，可減低大流行的機會。 他又提醒市民不應進行高風險活動，包括出席宗教聚會、飯局，「大食會、歡送會唔好去」，更指出發現有市民行山時「攬頭攬頸」，又一起野餐。他指出，每一毫升口水，會有一億顆病毒，一顆病毒已足以致病。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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袁國勇指，新型冠狀病毒性肺炎與流感不同，四成患者會出現一般肺炎，另外四成會有嚴重肺炎，當中15%患者情況嚴重至需要使用呼吸機、體外輸氧，「唔係簡單嘅事，如果唔理佢，好可能大流行。」不過，他亦指出，如果繼續採用圍堵政策，市民亦做好個人衛生，相信香港及先進城市可以減低大流行的機會，提醒市民毋須恐慌。

他建議市民應保持社交距離，「大食會、歡送會、教會唔好去」，若沒有口罩，就應與他人保持六個階磚距離。他指自己留意到有市民在行山時「攬頭攬頸」，又一起野餐，他指出，每一毫升口水，會有一億顆病毒，一顆病毒已足以致病，「（患者）病徵可以好輕徵，唔好以為一齊食飯嘅人無事，唔知邊個有事。」他建議市民在行山時也應在合適時候戴口罩，也不應一同進餐。

袁國勇提醒市民不應進行高風險活動，包括出席聚會、飯局。 （資料圖片）

袁國勇認為，現時眾人都是摸著石頭過河，每推出一個政策都要觀察14天後才知成效，建議日後如復課，也應由大學做起，14天後才考慮處理中、小學。他也認同理工大學研發可重用口罩，指做法較大量生產即棄口罩實際。

行政會議成員林正財則指，港府針對工作場所的處理做得好，現時除了家庭群組個案外，主要源頭在於宗教聚會及聚餐，「如果可以減少，差不多可以減20個個案」。他提醒市民做足衛生措施，另也需留意外傭聚會可能帶來的風險。

他續指，近來發現外出及行山的市民較早前多，坦言明白市民無法連月來都與人保持社交距離，他指政府應考慮重開部分體育設施，令人可以做運動，「打網球應該可以，唔好開更衣室…未必一刀切封運動場所，可以精準咁去推措施。」他提醒市民應注意行山禮儀，包括甚麼時間戴口罩。

林正財指政府應考慮重開部分體育設施，令人可以做運動。 (資料圖片)

市民行山「避炎」 人山人海