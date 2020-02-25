房委會擬調高公屋入息及資產限額　二人家庭月入2萬可排隊上樓

公屋輪候冊申請宗數逾26萬宗，一般家庭輪候時間遠遠偏離3年上樓目標，現時已長達5.4年。房屋委員會按現行機制檢討後，建議上調2020/21年度公屋入息和資產限額，平均5.4%和3.4%。其中，單身人士入息限額增幅最多，上調8.2%至12,800元；而二人家庭亦上調至19,430元。 至於資產限額方面，2人家庭由34.8萬增加至36萬。房委會估計，約16萬個私樓非業主戶符合新入息資格，較去年增近9,000戶，新的入息及資產限額將於4月1日生效。

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立法會房屋事務委員會將於3月2日討論入息及資產限額上調的建議，而房委會資助房屋小組3月10日亦舉行會議，決定是否通過2020/21年度年度公屋入息和資產限額檢討事宜。

4人家庭入息限額增至3萬元

房委會按開支及住戶開支5%備用金計算，建議1人家庭入息限額增8.2%至12,800元；2人家庭增幅4%，至19,430 元；3人及4人家庭分別增6.1%和5.8%，即24,410元及30,950元。而上述入息限額，是已扣除強積金供款後的實際收入水平。

單身人士資產限額放寬至26.6萬

家庭資產限額方面，整體增加約3.4%，1人家庭資產限額由25.7萬增至26.6萬；2人家庭資產限額由34.8萬增至36萬元，3人及4人家庭資產限額則分別由45.4萬增至46.9萬，及由53萬增至54.8萬。

房委會按2019年第四季統計處綜合住戶統計調查結果，估計約有15.89萬個私人樓宇非業主戶符合新的入息資格，佔該類住戶總數的31.1%，預計符合申請公屋資格的住戶，將增加9000戶。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉指，申請公屋的門檻放寬，加上現時經濟下行、失業率逐漸上升，相信會令更多基層家庭申請公屋，令輪候冊數字或進一步上升，「𠵱家已經5.4年，再落去破6年可能係好快發生嘅事。」他指出，社會近期聚焦於疫情及紓緩民生等措施，但房屋問題依然嚴峻，期望政府在短期內未能增建公營房屋的情況下，多加考慮利用過渡性房屋及社會房屋，包括提供稅務優惠促使良心業主提供低廉租金予基層家庭。