【武漢肺炎】福慧精舍水龍頭手柄、經書及跪墊　對病毒呈陽性反應

本港今日新增三宗新形冠狀病毒確診個案，當中確診的兩母子均與北角美輪大廈一樓福慧精舍佛堂有關，疑由去過佛堂的母親傳染給兒子，因此有到過佛堂的確診者增至七宗，另一宗則屬二代傳播。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今日（25日）出席例行記者會時表示，中心人員於本月23日到過佛堂，採集33個環境樣本，化驗結果顯示，公共地方全屬陰性，不過，佛堂有兩組樣本對病毒測試呈陽性，包括經書面、蓋著經書的布、跪墊，和洗手間的水龍頭手柄。張指，樣本未必是活性病毒，中心會再培植作比對。她續指，佛堂已徹底消毒，一周後會再採集樣本，再檢測是否再有陽性樣本，視乎情況或再作消毒。

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居北角百福花園 子中環一號廣場上班

北角福慧精舍佛堂再新增多一宗確診個案，累計有七宗確診個案與佛堂有關，當中兩宗為緊密接觸者。新增的第83宗個案為55歲女士，是第76宗居於紅山半島個案的妹妹。該55歲女患者居住在北角百福花園安福閣，在KFC肯德基北角明苑中心分店廚房任職，負責做炸雞，並無接觸客人。她無外遊史，本月3日至8日曾到福慧精舍佛堂，她在本月9日至22日期間有上班，但在本月17日開始咳嗽，昨日到律敦治醫院求醫才確診。

另一位第84宗個案為24歲男子，是第83個案的兒子 ，同樣居於百福花園安福閣，在中環一號廣場上班，無外遊紀錄，他知道媽媽情況後，今日到律敦治醫院求醫確診。他並無出現病徵，X光顯示肺部有花。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，此個案與第65宗個案一樣，均屬第二代傳播。張指，熱線接獲153位人士電話，報稱曾到佛堂，其中有22人獲安排檢疫，有7位表示呈病徵，兩宗個案已確診，五人化驗樣本對病毒測試呈陰性，其餘百多人則作醫學監測。

被問到為何不將到過佛堂的百幾人作檢疫隔離，張指，百幾宗熱線的個案均較早期到過佛堂，例如若2月11日曾去過佛堂，潛復期14日一直無病徵，則只須作醫學監測多14日，若2月11日之前到過佛堂，則已過潛復期。

生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今日出席例行記者交代疫情。（李澤彤攝）

佛堂經書面病毒測試呈陽性 建議接觸書本後應洗手

衛生署周日傍晚到福慧精舍蒐證及清潔消毒。張竹君表示，署方人員採集33個環境樣本，包括鎖匙位、扶手電梯、檯面等，化驗結果顯示公共地方全屬陰性，但是有兩組結果呈陽性，包括一組來自經書、蓋著經書的布與跪墊；另一組是洗手間的水龍頭的冷熱水位掣。

她表示，書本是較難清潔，接觸書本後應要洗手後，引述有專家指把書本放一段時間，可讓病毒自行死去。她強調很多日常生活的物件都含有細菌，市民須注意個人衛生。張又指，暫時未需要檢測大廈的渠管，除非同一大廈出現兩宗不明感染個案。

她指，呈陽性反應的樣本未必是活性病毒，中心會再培植作比對。一般而言，病毒會在環境持續一段時間，中心一周後會再採集樣本檢測，視乎情況再作消毒。張又指，留意到北角出現多宗確診個案，但未清禁是否與佛堂有關，認為本港出現社區傳播情況，但本體感染數字不算高，傳播力仍有待研究。

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傳染病專家促啟動超級電腦 追查東區個案關聯性

感染及傳染病專科醫生曾祈殷稱，病毒一代傳播指由患者傳給其緊密接觸者，二代傳播的意思就是由該緊密接觸者再傳染其緊密接觸者，期間第一名及第三名患者沒有直接接觸。

曾祈殷又稱，不排除東區有患者四處遊走，而因患者的早期病徵不明顯，加上潛伏期亦具傳染力，「患者都未必知自己有病。」曾續說，現時本港有近三至四成個案在東區發生，分成幾個群組，他建議政府使用超級電腦，追查在東區的確診個案是否有關聯性，「睇下唔同患者嘅行蹤、發病時序、接觸人脈、有無去過同一間商店、搭過同一架車等等，抽絲剝繭 。」

曾祈殷表示，住在美輪大廈的居民應格外小心，留意自己有否出現任何病徵，因新型冠狀病毒能透過間接接觸傳播，而他們有機會與佛堂患者一同乘升降機，觸摸過同一「𨋢掣」等等，如有病徵應盡早求醫。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，二代傳播容易在家庭群組發生，「因為屋企入面咩嘢都係共用。」他表示，如要杜絕二代傳播，大家必須減少聚會、宗教活動等等，即使出席也應戴上口罩。梁表示，由於患者的病徵不明顯，衞生當局難以追截，如人群聚集情況沒有改善，不排除疫情會失控。