【武漢肺炎】禁食野生動物出台「決定」而非法律　專家：應急之舉

武漢新冠肺炎疫情仍未消散，雖然疫情「元兇」目前還難以確證，但社會各界對於食用野生動物的行為已經到了零容忍的臨界點。

新冠肺炎疫情發生後，禁止食用野生動物成為社會討論的熱點議題。（微博@央視新聞）

2月24日召開的十三屆全國人大常委會第十六次會議，表決通過《全國人大常委會關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》（下稱《決定》）。

《決定》明確，全面禁止食用國家保護的「有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物」以及其他陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物。對違反現行法律規定的，要在現行法律基礎上加重處罰，以體現更加嚴格的管理和嚴厲打擊。

此次官方明確禁食野生動物而出台《決定》，國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長常紀文表示，目前雖然沒有百分之百的科學證據證明，新冠肺炎完全是由非法野生動物交易和濫食野生動物造成的，但基於目前的科學研究，基本可判斷新冠肺炎病毒原始宿主來源於野生動物。

常紀文說，鑑於重要立法一般需要半年以上的時間，而應對疫情情況緊急，全國人大常委會先出台一個應急性的決定，是明智之舉。

常紀文表示，《決定》針對各環節開展全鏈條的規範構建，對違法行為規定了適用或者參照適用的法律責任現，發揮了法律的「牙」和「齒」的管制作用。他認為，由於參照適用不可能持續太久，所以《野生動物保護法》修改時，有必要基於本決定的實施情況，規定相關的行政、民事和刑事責任。此外，還需要給各部門建立權力清單制度，並開展執法考核，促進依法執法監察，防止執法部門之間相互推諉。

此外，世界動物保護協會科學家孫全輝也表示，《決定》是一個巨大的進步，通過擴大法律調整範圍，確立了全面禁止食用野生動物的制度，有助於從源頭上防範和控制重大公共衛生安全風險。

孫全輝說，法律的修訂需要時間，而全國人大的決定彌補了現行法律的短板。這次疫情，各界普遍支持全面禁止食用野生動物，新規順應了民意，有助於更有效的執法。

據了解，自武漢肺炎疫情爆發以來，就有調查研究表明，這次新冠肺炎疫情，很可能是野生動物傳染給人類，並造成人際傳播引起的。

還在蔓延的新冠肺炎疫情也為亂捕濫食野生動物敲響了警鐘，從立法上，將「禁食」範圍擴大，成為學界的共識。