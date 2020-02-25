【武漢肺炎】新華旅遊團18人訪韓國慶尚北道　今抵港送駿洋邨隔離

武漢肺炎疫情持續，韓國確診個案不斷攀升，當中大邱及慶尚北道疫情最為嚴竣。港府昨實施入境管制措施，今天（25日）早上6時起，禁止14天內曾到韓國的非港人入境，申報曾到大邱或慶尚北道的香港居民回港要強制隔離。 今日（25日）下午5時由釜山抵港的新華旅遊團一行18人曾到訪慶尚北道，新華旅遊總經理蘇子揚確認該旅行團旅客會直接由機場送到火炭駿洋邨檢疫中心。他強調，該團只到是經過慶尚北道的景點，並沒有在大邱或慶尚北道過夜。

新華旅遊18人旅遊團曾到韓國慶尚北道，圖為防疫人員2月21日在慶尚北道清道郡清潔消毒。（美聯社）

蘇子揚表示，該團連同領隊有18人，於韓國逗留5日，其間到訪過慶尚北道景點。該團於今日下午5時許抵港，據了解入境後會送到火炭駿洋邨檢疫中心隔離14日。他表示，衞生署曾向旅行社取過該團旅客名單。他又認為，僅靠旅客自行申報曾到過大邱或慶尚北道與否會變成漏洞，更直言是「笑話」。

根據新華旅行社網頁資料，旅行團於21日出發，第四日轉往釜山並於今日（25日）乘搭航班返港。蘇子揚指該旅行團僅到過慶尚北道的佛國寺，沒有到過大邱。

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