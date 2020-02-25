【武漢肺炎】港府快速對韓國封關　林正財：內地湖北以外未至失控

「武漢肺炎」疫情在韓國持續擴散，港府昨天宣布對韓國發出紅色外遊警示，並實施入境管制措施，今天（25日）早上6時起，禁止14天內曾到韓國的非港人入境。 港府今次火速對韓國「封關」，坊間有聲音質疑做法與處理內地封關問題時不同。行政會議成員林正財解釋，現時南韓個案數目多，上升速度快，情況嚴峻、失控，應對疫情的能力及策略也令人擔憂，「湖北省以外城市，（個案數目）上升速度都唔可以叫做失控。」他承認今次港府對南韓的政策「果斷咗」，但否認當局有政治考量，強調決定是根據科學。 他又稱，坊間有人批評政府的政策是「擠牙膏」，惟他認為「擠牙膏唔係錯」，政府是因應疫情變化，審時度勢地推出政策。

林正財承認今次港府對南韓的政策「果斷咗」，但否認當局有政治考量，強調決定是根據科學。 (資料圖片)

林正財表示，現時南韓個案數目多，個案上升速度快，情況已去到嚴峻、失控，「除了教會大爆發，相當多個案找不到源頭，當局找接觸者亦有困難，不知如何圍堵。」他指南韓應對疫情的能力及策略也令人擔憂。

被問到為何港府在處理內地封關問題時與今次事件的速度有差別，林正財解釋，1月26日時湖北約有1000宗個案，而港府於1月27日決定對武漢、湖北省封關，做法與今次類近，對於為什麼沒有對內地其他城市封關，林則指，湖北省以外城市，個案數目上升速度未算失控，「廣東（個案數目）有上升，但唔係幾何級數上升，唔係失控，係好似香港而家咁，每日有兩、三宗個案。」

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林正財強調，當局的決定是根據科學，沒有政治考量，「如果離開科學，措施,可以好失控。」但他承認，今次港府較上次較為果斷，他解釋在處理內地關口問題時，需時去商討、研究針對性的行政措施。他補充，香港最後一個非香港居民的確診者在1月29日確診，隨後確診者都是港人，認為證明港府在1月27日推出針對湖北省的管制措施有效。

林正財又稱，坊間有人批評政府的政策是「擠牙膏」，惟他認為「擠牙膏唔係錯」，「呢個係精準情況，因每日疫情會變，對疫情的了解也每天多一點。」他稱，政府是因應疫情變化，審時度勢地推出政策。

袁國勇指出，今次港府對南韓的管制政策果斷，亦合乎科學精神。 (資料圖片)

而香港大學微生物學系講座教授袁國勇就認為，港府在2月8日推出強制檢疫措施有助本港緩和疫情，「好彩香港咁做，如果唔係可能係另一個大邱。」惟他認為邊境管制措施只屬其中一步，市民也應做好衛生措施。

袁國勇指出，今次港府對南韓的管制政策果斷，亦合乎科學精神，「除咗開頭關口措施遲左啲，其他都好科學。」他認同應該對南韓封關，「韓國好凍，又有少少失控，數目幾何級數上升，有超級傳播者，但又唔可以捉晒所有人去隔離。」他以新加坡作為對比，指雖然以人口比例計，新加坡個案數目也多，「但新加坡較熱，數目唔係好似武漢升得咁緊要，病情唔嚴重，呢個階段唔需要封。」

被問到港府做法會否如特首林鄭月娥早前所言，屬於「歧視」，違反世衛指引，袁國勇稱，起初世衛對中國的疫情未完全掌握，而世衛的指引也按疫情變化而有所改變。