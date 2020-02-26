【財政預算案2020】警隊預算258億創新高　增聘2543人換6裝甲車

《財政預算案》中警務處最新開支預算將近258億元，較2019年度預算增加24.7%，料警隊至明年3月31日會增加約2542個非首長職位，及1個首長職位。其中處理公眾活動、人群管理、制訂應付騷亂計劃的「行動單位工作」預算增加17.9%至56.43億元，並會增加966個職位以加強行動能力。 另外，購買裝備的「專門用途的物料及設備」開支於本年度預算達6.12億元，較2019-20年度的3億元多一倍；購買車輛、裝備、工程的非經營撥款亦由2.48億增加逾倍至5.34億元，當中包括更換6架裝甲車、以及多艘快速追截艇、巡邏警輪、高速突擊登陸艇。

▼《財政預算案2020》措施▼

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「行動單位工作」升幅最高包括處理公眾活動

2019年度警務處原來預算為206.8億元，及後修訂預算為235.9億元，比原來預算增加14.1%。2020年度預算增加至258億元，較19年度原來預算增加24.7%、修訂預算增加9.3%。

警務處財政預算分為四部分，分別為「維持社會治安」、「防止及偵破罪案」、「道路安全」及「行動單位工作」。當中以「行動單位工作」升幅最高，由上年修訂預算47.88億升至56.43億，增幅達17.9%。文件顯示，該欄目宗旨包括處理重大保安事故及公眾活動、防止和偵察非法入境及走私活動等。

警方又在文件透露，今年會留意與所有相關機構，推行多機構合作防止模式，主動進行情報主導的反恐活動，打擊區內人士、團體的激進行動。



其次是「維持社會治安」，較上年修訂預算增加7%，由115.59億升至123.63億，預算金額比例亦佔最重，工作內容為調派軍裝人員到處巡邏。而「防止及偵破罪案」佔52.91億，增加8.9%，警方提到今年會特別注意由2019年6月的社會事件進行刑事調查，將罪犯繩之於法。

警方編制增2543人，較現時的35,863人，上升7%。（資料圖片）

新增2453職位人手增7%



警方又表示，預算開支增加主要因職位增加，以加強能力、運作開支上升。資料顯示，「維持社會治安」增加1132職位、「防止及偵破罪案」增加407職位、「道路安全」增加38職位，而「行動單位工作」則增加966職位，總數為2452人。連同1名首長級職位，警隊人手將增至38,406人，較現時的35,863人，上升7%。

11月17日晚上，理大對開的紅隧天橋，一架銳武裝甲車被掟中汽油彈，一度大火。（資料圖片／李澤彤攝）

更換6部裝甲車

另外，在非經營帳目方面，用於購買包括水炮車在內的「警隊特別用途車輛」整體撥款達1.38億元，比19/20年度增加4264.7萬元（44.7%）。另外，購買車輛、裝備、工程的非經營撥款亦由2.48億增加逾倍至5.34億元，當中包括更換6輛裝甲車，每部價值1,200萬，總數約7千5百萬，項目需交《2020年撥款條例草案》一同交立法會審批。



回顧歷年財政預算案，警方開支節節上升，19至20 年度是預算首次突破200億元。