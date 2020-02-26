【財政預算案2020】12項措施撐企業　涉款183億元　

新型冠狀病毒引起的肺炎疫情持續，經濟下行壓力較大，飲食業、旅遊業首當其衝，中小企出現結業潮。財政司司長陳茂波今日（26日）發表最新一份財政預算案，當中推出12項「撐企業、保就業」措施，合共183億元，當中包括推出政府作百分之百擔保的特惠低息貸款、寬減19/20年度百分百利得稅、寬免20/21年度非住宅物業差餉。

。財政司司長今日（26日）發表最新一份財政預算案，當中推出十二項「撐企業、保就業」措施，合共183億元。（余俊亮攝）

陳茂波指，香港的經濟去年下半年已出現負增長，踏入今年1月，香港遇上新型冠狀病毒疫情的威脅，經濟受到進一步打擊。除了政府早前成立的300億元的防疫抗疫基金外，是次財政預算案，他再以12項措施撐企業發展，助保300萬打工仔飯碗，呼籲僱主同員工共渡時艱。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

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企業方面，陳茂波推出五項新措施：

(一) 在「中小企融資擔保計劃」下，推出由政府作百分之百擔保的特惠低息貸款，申請期為6個月。貸款額為合資格申請企業6個月的薪酬及租金開支，以200萬元為上限，還款期長達3年，可選擇首6個月還息不還本。政府會為此提供最多200億元的信貸保證；

(二) 寬減2019／20課稅年度百分之百的利得稅，上限為2萬元，全港14萬1,000名納稅人受惠。有關扣減會在2019／20課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少20億元；

(三) 寬免2020／21年度非住宅物業差餉，首2季以每戶每季5,000元為上限，其後兩季則以每戶每季1,500元為上限，估計惠及42二萬個非住宅物業。政府收入將減少32億元；

(四) 寬免2020／21年度的商業登記費，150萬名業務經營者受惠。政府收入將減少30億元；

(五) 公司註冊處將全面寬免公司的周年申報表登記費（逾期登記除外），為期2年。有關措施將惠及約140萬間公司，相關收入將合共減少2.12億元；

另外，7項紓困措施將會延續：

(六) 補貼合資格的非住宅電力用戶額外4個月每月75%的電費開支，每戶每月補貼上限為5,000元。政府開支約29億元；

(七) 減免非住宅用戶額外4個月75%的應繳水費及排污費，每戶每月減免額上限分別為2萬元及1.25萬元。政府收入將減少3.4億元；

(八) 向本地回收企業提供新一輪為期6個月的租金資助計劃。政府開支約1億元；

(九) 向政府物業、土地及環保園等的合資格租戶提供額外6個月50%的租金或費用寬免。政府收入將減少5,73億元；

(十) 向短期地契條款豁免書的合資格持有人提供額外6個月50%的費用寬免。政府收入將減少2.65億元；

(十一) 向康樂及文化事務署轄下文娛中心設施的租用者額外提供6個月50%的基本場租寬減。政府收入將減少2,300萬元；以及

(十二) 向郵輪公司及現有碼頭商戶提供額外6個月的收費及租金減免。預計政府收入將減少1,800萬元。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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陳茂波指，希望措施不但能夠撐企業，同時亦有助保住三百多萬打工仔的飯碗，他呼籲各僱主與員工共渡時艱。