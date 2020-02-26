【財政預算案2020】旅發局8億疫後重推旅業　預計5030萬人次訪港

新型冠狀病毒引起的肺炎疫情持續，訪港旅客減少，旅遊業受到重大打擊。財政司司長陳茂波今日（26日）發表最新一份財政預算案，向旅遊發展局額外撥款超過7.91億元，希望該局在疫情過後，加強對外推廣，重振旅遊業。財政預算案預計2020/21年度將有5,030萬人次訪港，較上一年度減一成。

▼《財政預算案2020》措拖▼

+ 17 + 16 + 15

料旅客人次僅跌一成

財政預算案向香港旅遊發展局財政撥款15.02億元，叫2019/20年度增加38.5%，指目的是推廣訪港旅遊，使旅遊業為本港經濟繁榮作出更大的貢獻。財政預算案估計2020年訪港人數會較去年減少一成，但仍估計有5,030萬名訪港人次。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

+ 9 + 8 + 7

消息人士：近3億推動旅遊盛事

除了基線資助金外，旅發局額外獲撥款7.91億元，用以重推和重建香港好客之都和首選旅遊目的地的旅遊形象，希望恢復旅客對香港的興趣和信心。政府消息人士指，當中分別會撥款2億多元推廣香港作為旅遊城市品牌；1億元支援業界進行海外推廣；1億多元予會展、郵輪一程多站旅遊。

肺炎疫情下，許多公眾活動被取消，不過旅發局在2020/21年度會繼續舉辦「幻彩詠香江」、新春國際匯演巡遊、美酒佳餚巡禮、香港盛宴11月和冬燈影節等。消息人士則表示，預算中將有接近3億推動盛事旅遊，涉及國際知名活動。

擬續推動郵輪旅遊

消息人士指，就推廣香港品牌方面，將以電子、網上平台吸引注意力，以提升國際知名度；支援業界進行海外推廣方面，涉及給予財政資助予業界進行海外市場宣傳；而撥款予會展、遊輪一程多程旅遊，消息人士解釋希望吸引郵輪來港停泊，同時因會展舉行大型國際會議，是以不同國家投標申請，故希望撥款以提升本港的投標計劃的吸引力。

不過消息人士也表示，上述推行的實際時間表要視乎疫情消退，便會盡快推廣。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼