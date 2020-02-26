【財政預算案2020】陳茂波感性作結：有過失望仍可對未來懷希望

財政司司長陳茂波今天（26日）在立法會宣讀《財政預算案》，他在演辭末段以感性作結，即使有過失望，但仍可以選擇對未來懷抱希望。他表示，即使理想不同，他仍希望大家擱置分歧，創造化解矛盾的空間，一起推動香港向前。

陳茂波說，國際政經格局發生的深刻變化，使香港備受影響，本地發生的社會事件，也使香港經歷了不平凡的一年。（歐嘉樂攝）

陳茂波表示，今年預算案的封面選擇了象徵土地的顏色，因他相信香港仍是充滿生機的土壤，「但它會種出怎樣的收成，在於我們每個人選擇播下甚麼種子、如何耕耘、怎樣灌溉」。他相信，不管港人是甚麼背景、懷抱甚麼信念和理想，也十分珍惜和愛護香港。

陳茂波說，國際政經格局發生的深刻變化，使香港備受影響，本地發生的社會事件，也使香港經歷了不平凡的一年，社會躁動不安，折射的深層次矛盾，並非短時間內可以化解，對香港未來的穩定和發展影響深遠，有待用心梳理。

他續說，同在這片土地上生活，本是休戚與共、唇齒相依，或許香港有這樣那樣的缺點，但仍是一個容許百花齊放、自由發展的家園，他說即使有過失望，但仍可以選擇對未來懷抱希望，即使理想不同，仍希望大家擱置分歧，創造化解矛盾的空間，一起推動香港向前。