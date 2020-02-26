【武漢肺炎】確診馬主周巧兒曾參加JW萬豪婚禮　南丫島酒家停業

「武漢肺炎」襲港，本港確診個案今日（26日）已增至85宗。據了解，昨晚確診的第85宗個案是女商人周巧兒，她也是馬會會員，並是馬匹「富萬家」的馬主。她於2月12日已經出現咳嗽等症狀，期間除了曾到馬會山光道跑馬地會所及文武廟外，銅鑼灣柏寧酒店、金鐘萬豪酒店、香港遊艇會及「富豪飯堂」灣仔福臨門，足跡更及南丫島索罟灣第一街。 經《香港01》記者查證，周巧兒2月18日曾到訪柏寧酒店所屬大樓的1樓髮廊剪頭髮，逗留約1至2小時。據悉當時周巧兒及接待的店員都有佩戴口罩，店員不是密切接觸者，但已經安排自我隔離14日。另外，金鐘JW萬豪酒店證實女病人當日有參加一場私人包廳宴會，故她沒有在其他地方與其他食客一同進食；為安全起見，負責人員已回家自我隔離，確保安全。

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髮廊員工正自我隔離14日

根據衞生署公布的資料，周巧兒2月18日時到過銅鑼灣柏寧酒店所在大廈。根據酒店的監控記錄，她並未有同酒店職員、保安人員接觸。酒店指有定期消毒。

柏寧酒店回覆稱，該女病人沒有到柏寧酒店的餐廳或住宿等地方，但曾途經酒店範圍而到1樓的商場。據悉她在髮廊剪髮，逗留1至2個小時；周在髮廊剪頭髮期間都有佩戴口罩，接待職員也有佩戴口罩，未被列為緊密接觸者。現時該髮廊員工正自我隔離14日。

南丫島天虹酒家包廂5人聚餐 酒家停業兩周

周巧兒在周日（23日）時曾經搭乘私人遊艇前往南丫島，並光顧索罟灣第一街24號的天虹海鮮酒家。天虹酒家表示，當日在中午12時30分至下午2時期間，周巧兒是與4人一起用午餐。由於他們在私人包廂用餐，並未有與其他客人接觸，而當時服務周巧兒一行人的2名員工，已自我隔離14日，酒家現已經消毒，並停業2周。

香港遊艇會：周抵步後直接上船

香港遊艇會今日亦向會員發信，表示向衛生署確認，周巧兒確實曾出現在遊艇會，但她當日直接上船並出發。遊艇會已經連夜將所有的設施深度清潔，並指1月中已經開始實施嚴格的消毒措施，今後會繼續加強。

確診馬主周巧兒潛伏期及發病後的行程。（香港01製圖）

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曾到訪福臨門餐廳停業至3月3日 上環文武廟關閉14日

根據衛生署資料，周巧兒曾在2月16日到「富豪飯堂」灣仔福臨門餐廳用膳，福臨門今日發表聲明，指已經按照衛生署及防疫中心指示，提供有關資料協助調查。為了確保該灣仔店的客人及員工能在最衛生及安全的環境下用餐及工作，集團決定將灣仔店暫停營業至3月3日，以進行全面清潔及專業消毒。

另外，周巧兒還於2月19日到訪上環文武廟，東華三院方面表示指昨日已經收到衞生署來電，文武廟已經採取措施，確保善信及員工的健康，從今日起將會關閉文武廟14日，所有文武廟合共16名員工亦將會在家中隔離14天。 關閉廟宇期間，院方亦會為文武廟進行全面消毒工作。根據文武廟網站通告，文武廟、列聖宮、德善宮、文武別院已經關閉，暫定3月11日復開。

到金鐘萬豪出席小型婚宴 約20人共膳

在今日下午衞生署記者會上，衞生防衞中心主任張竹君沒有指名女病人為周巧兒情況下表示，她曾出席的婚宴是在私人地方舉行，當日有簽紙、斟茶儀式，最多20人，之後吃午飯，只有兩圍，實際人數有待確定。

在周巧兒的行程日誌上，當中列明她在上周六（22日）曾到金鐘JW萬豪酒店。萬豪確認女病人當日有參加一場私人包廳宴會，故她沒有在其他地方與其他食客一同進食。為安全起見，負責同事亦已需要回家自我隔離，確保安全。

萬豪強調，賓客和員工的健康安全是酒店工作的重中之重，目前正就相關事件與有關當局緊密合作，並已遵循相關衛生部門指引及加强現有衛生防護措施以應對公共衛生事件，暫時已關閉有關區域並進行消毒，並在酒店出入口為賓客及員工進行體溫檢測，增加賓客公共空間及員工區域的消毒次數，嚴格監管食品處理和餐具消毒，增加消毒搓手液的配備，以及要求所有當值員工佩戴口罩。

衞生防護中心於下午的記者會再透露，周巧兒曾到過兩個畫室，分別位於馬寶道華寶商業大廈以及灣仔恆威商業大廈，課堂上有導師及其他學生，學生全部有戴口罩，導師則仍在追蹤中。

柏寧酒店Salon明起停業三日

周巧兒銅鑼灣柏寧酒店商場MOMO Salon負責人黃先生向《香港01》表示，昨晚接報後已立即要求負責員工家居隔離14日，暫時不要上班，今早亦已全面清洗冷氣系統。

黃表示，今日起已謝絕大部分街客光顧，只接已預約的熟客，明日起將停業三日深層清潔髮廊。他表示，確診患者是髮廊熟客，光顧當天只在獨立房間內理髮，未有與其他顧客及員工有接觸。曾為患者理髮師大概20多歲，目前身體健康，未有出現任何病徵。

香港遊艇會回覆指，2月23日一名香港遊艇會會員與60歲女確診者在下午1時左右駕車前往遊艇會所在的吉列島（又稱燈籠洲），他們同行的7名朋友其後乘的士及步行到達，當時所有人的體溫檢測結果正常，亦有配戴口罩。眾人停泊車輛後，確診者與友人隨即前往吉列島碼頭，登上接駁舢舨，到避風塘登船出海。



確診者及同行者於下午6時左右回到避風塘，再乘坐接駁舢舨到達吉列島碼頭，並隨即前往停車場乘坐其私家車輛離開，期間仍有配戴口罩。該會確認當日與確診者一起同行的人士已進行14天自我隔離，而當天確診者及其同行人士曾使用的接駁舢舨亦會由今天起隨即停止使用14天，並會進行深層清潔及消毒。

該會強調，確診者及其同行者未有停留、進入、接觸及或使用任何物業設施，更未有接觸任何會員及職員。