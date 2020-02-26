【武漢肺炎】1.9億建檢疫中心無招標　土拓署：由獎券基金撥款

武漢肺炎疫情持續，政府正興建多個用作隔離的「檢疫中心」。根據土木工程拓展署網頁，政府向中國港灣工程有限責任公司批出竹篙灣臨時檢疫設施的工程合約，批出合約價值為1.93億元。 議會陣線立法會議員朱凱廸指出，竹篙灣檢疫中心工程已超出財政司可直接立項的金額上限，必須經由立法會財務委員會批准，質疑政府做法違反《基本工程儲備基金》決議。土木工程拓展署署長劉俊傑今天（26日）在立法會工務小組委員會中表示，工程費由獎券基金直接支付。

朱凱廸今天在工務小組委員會上追問事件，劉俊傑表示，工程費由獎券基金直接支付。（資料圖片/李澤彤攝）

陳淑莊指事件如西九故宮館翻版

朱凱廸指，《基本法》第73條列明立法會的職權包括批准稅收及公共開支，訂明政府不能越過立法會動用公帑的原則。他指出，立法會在1982年通過香港法例第2A章《基本工程儲備基金》決議，現時財委會只授權財政司批准把項目預算不超過3000萬元的「新丁級工程」項目納入工務計劃內，若工程3000萬以上的項目，無論是前期工序或是實際興建，都需要由財委會逐項批准，朱凱廸質疑政府今次單方面簽約開工，涉嫌違反《基本工程儲備基金》決議。

朱凱廸今天在工務小組委員會上追問事件，劉俊傑表示，工程費由獎券基金直接支付，指由於疫情發展，政府需分秒必爭，希望盡快興建檢疫中心，因此根據《物料供應及採購規例》，委聘有相關工作經驗、能力、具人手、機械和造價合理的承辦商，工程主要包括竹篙灣臨時檢疫設施的工地平整、基礎設施及建築工程。

劉俊傑指出，工程已於本月17號開展，形容進度理想，目標五月完成工程，完成並啟用首批一百個「檢疫設施」。

朱凱廸怒斥：「如果乜都用獎券基金，我哋（立法會）就唔駛開會啦！」民主派會議召集人、公民黨陳淑莊形容，事件如同西九「故宮博物館翻版」，她要求政府交代為何會運用獎券基金，並需交代過往有何工程是由獎券基金撥款。建測規園界謝偉銓則指，事件可能是因疫情特事特辦，但認為政府需要詳細交代。

政府昨晚深夜透過「添馬台」澄清事件，指由於疫情嚴峻，為了盡量壓縮工期，有關部門直接委聘具備土地平整、基礎設施、以及「組裝合成」建築法工程經驗及能力的承建商，做法完全符合政府的採購程序和規定。於鯉魚門公園及度假村的檢疫中心涉及約350個單位，第一批約120個單位將可於3月中投入使用，施工過程只需約六個星期；而在竹篙灣的政府土地上的檢疫中心，預計可提供最少600個單位，爭取於今年5月完成首批約100個單位。

國港灣上周二在微信公眾號上發布消息，指中國港灣香港振華公司「臨危受命」受香港特區政府土木工程署委託，承擔設計建造竹篙灣公共衛生臨時隔離設施工程。

中國港灣文章附上簽約時的合照，圖中包括土木工程署署長劉俊傑（中）與中國港灣香港振華工程公司董事總經理蘇岩松（右二）。背景板上的合約編號，亦與土木工程署的資料相符。（網上圖片）

獎券基金收人主要來自六合彩 去年撥款31.04億元

根據社會福利署網頁，獎券基金的主要收入來源是六合彩的收益，其他經常收入包括投資收入和車牌號碼拍賣，二零一八年至二零一九年的基金總收入為23.5億元，又指獎券基金去年度共撥款31.04億元，以資助基本工程項目、裝修、家具及設備及試 驗計劃等的開支，涉及的項目有636項。工黨張超雄指出，基金旨在資助社會福利服務，質疑撥款建設檢疫中心與社會福利有何關係。

至於斥資7千萬元的鯉魚門檢疫中心7000萬，當局將工程分拆成4個項目，每項少於3000萬，以基本工程儲備基金「整體撥款」方式申請撥款，令立法會不能獨立審議。同樣斥資7千萬的八鄉少年警訊中心檢疫中心，則分拆做兩項項目，其中一個項目涉及金額千多萬，以基本工程儲備基金「整體撥款」申請，其餘6千萬元則由獎券基金撥款，立法會亦不能審議。