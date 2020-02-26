全港1606幅未批租官地涉391公頃　發展局檢視77幅作房屋發展

發展局今日（26日）回應立法會議員質詢時指，截至去年12月底，地政總署在全港管理合共1,606幅未批租政府用地，面積約391公頃。 發展局又指，正就77幅地進行技術評估或其他籌劃工作，希望把合適的用地撥作房屋發展。 同時，運房局已物色約10幅政府土地作研究及推展過渡性房屋，當中9幅是上述的未批租政府用地。

截至去年12月底，地政總署在全港管理合共1,606幅未批租政府用地，面積約391公頃。（資料圖片）

發展局說，地政總署在全港管理合共1,606幅未批租政府用地，但強調這些用地有不同的背景，部分未必適合發展，或發展潛力較低。

正檢視33公頃作房屋發展

局方又指，在上述1,606幅地政總署管理的未批租政府用地當中，正就約77幅（合共約33公頃）進行技術評估或其他籌劃工作，未來陸續會把合適的用地撥作房屋發展。

7公頃未批租官地擬作過渡屋

發展局又指，運房局已物色約10幅政府土地作研究及推展過渡性房屋，當中9幅是上述由地政總署管理的未批租政府用地。運房局轄下的專責小組亦參與和協助民間團體就這些土地提供過渡房屋單位作可行性研究和推展。

這些用地分別位於九龍東、九龍西、荃灣、葵青、北區和元朗等，面積合共約7公頃。

發展局說，運房局已物色約10幅政府土地作研究及推展過渡性房屋。（資料圖片）

批出23宗短期租約用地

局方又指，由2015年4月至2017年底，署方批出14宗非政府機構或社會企業租用空置政府用地的短期租約；2018年1月至2019年9月則接獲62宗申請，但同期只批出9宗短期租約。

局方說，上述23宗批出的短期租約用地，位處港島西及南區、九龍東、九龍西、北區、西貢、沙田、屯門、元朗以及荃灣葵青等區，面積合共約17公頃，所批用途包括康樂、有機耕種、樹藝、復康巴士停車場、存放及派發援助食物等，全部以象徵式租金批出。

至於申請不被接納者，主要原因則包括申請資料不足、缺乏相關政策局的政策支持、未能符合相關部門的要求等。