【新冠肺炎】HR料市場或不聘請應屆畢業生　浸大提供網上職業博覽

受俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情影響，本港各大院校均處停課及網上學習狀態，同時打亂部分企業的招聘計劃。 有人力資源顧問接受《香港01》訪問時指，今年市道對所有求職者而言都有挑戰，新鮮人或面對較大挑戰，因部分公司或會傾向先聘請有經驗的應徵者，暫不聘請應屆大學畢業生，先觀望半年再作打算；對於不少公司或採取網上視像面試，建議應徵者仍要注重衣著、打扮，即使網上視像面試，身處環境亦必須端莊合適。 香港浸會大學今年繼續舉辦網上職業博覽，共有超過50間公司參與，為即將畢業的浸大生提供超過200個職位空缺。

今年環境對所有求職者而言均有挑戰 或暫不聘新鮮人

按現時疫情發展，本港經濟環境大受影響，人力資源顧問公司KOS International行政總裁楊碩碩表示，今年整體環境對所有求職者而言都有挑戰，部分公司的招聘程序、面試受疫情影響，甚至不能順利完成。

對於今年就業市況，楊碩碩形容，現實是企業仍在繼續招聘，同時精簡人手、裁減冗員。但她同時指，部分公司或會傾向先聘請有經驗的應徵者，暫不聘請應屆大學畢業生，觀望半年後，視乎屆時環境再作打算。

她又指，現時視像面試十分流行，因此應徵者不能因此掉以輕心，若要視像面試建議首先找個無人干擾的合適空間，其次是該空間的背景不能過於雜亂及隨便。面試期間，必須衣著端莊，態度嚴肅及認真，不能過於隨便。

人力資源顧問公司行政總裁楊碩碩表示，今年整體環境對所有求職者而言都有挑戰。（KOS International網頁圖片）

傳統企業正開始採用科技工具作招聘

專業策劃主任麥艷萍亦表示，不同企業的招聘程序均有差異，公司或要求學生即時進行網上面試，或者在博覽後再另約時間面試。對於目前市況，她相信年輕學生能適應生態轉變，傳統企業亦正開始採用科技工具作招聘用途。

麥艷萍引述顧問公司指，目前市況仍不算太「灰」，實際上是有危有機，不同行業正在「洗牌」，資訊科技、醫療服務、電子商貿等行業正繼續發展。

香港浸會大學今年繼續舉辦網上職業博覽，共有超過50間公司參與，為即將畢業的浸大生提供超過200個職位空缺。（浸大提供）

為協助學生，浸大今年將繼續舉辦網上職業博覽，參與企業主要來自公關、媒體等。因應疫情影響，校方今年擴大網上博覽規模，挑選來自創新科技、公關與市場推廣、物業管理、科研認證、貿易、醫藥服務及藝術行業，共50多間企業參與是次博覽，提供超過200個職位空缺。

浸大網上職業博覽下月3至5日舉行

博覽將於3月3日至5日舉行，平台2月初起接受浸大學生登記，並可開始上載個人履歷及影片履歷，截至2月27日上午，已有470名學生登記。

網上博覽平台支援實時文字及視像對話，參與企業將設立虛擬招聘展覽攤位，僱主亦會設定上線時間，學生可即時查詢及應徵，甚至即時進行網上面試及交流。此外，僱主亦能瀏覽學生履歷，主動挑選及邀請合適人選參與面試。校方指，去年普遍參與學生均有1至3個面試機會。

左起：浸大學生事務處助理輔導長鄧藹儀、專業策劃主任麥艷萍。（鄺曉斌攝）

將有6間專業顧問公司提供網上即時支援

而浸大於今年博覽，安排6間專業顧問公司提供網上即時支援，為學生提供專業意見及網上應徵的注意事項等。浸大學生事務處助理輔導長鄧藹儀表示，目前仍未放棄舉行傳統實體職業博覽，若疫情過去，期望於本年5、6月能如常舉辦，目前仍有120多間公司表示仍有意願參與。