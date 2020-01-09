海洋公園去年本地客增一成　李繩宗：已減少招聘人手節流

海洋公園連續虧損四年，早前更呼籲員工提早退休，而全體職員於下年度須凍薪。為了提升吸引力，海洋公園向政府提交「全新定位策略發展計劃」的建議書，據悉當中申請100億元改善運營設施。 海洋公園行政總裁李繩宗接受傳媒訪問時表示，現階段未能透露計劃的詳情，而除了凍薪之外，海洋公園近年亦減少招聘人手應對財政困難。

針對公園近年財政困難，李繩宗（左）表示已減少招聘人手，今年員工亦沒有加薪，以達開源節流的目標。（羅君豪攝）

海洋公園行政總裁李繩宗指，已向政府提交「全新定位策略發展計劃」的建議書。對於海洋公園向政府申請逾100億元資金改善營運的消息，李繩宗表示，現階段未能透露詳情，包括申請金額，及會否分階段申請等。

3、4月推新景點

李表示，2019下半年整體旅客入場人數比前年同期跌六成，本地市民入場人數則有一成增長，明日起公園推出全新節目「光影盛夜」，3、4月並將推出新的動物景點，預期可提升入場人次。

針對公園近年財政困難，李繩宗表示已減少招聘人手，今年員工亦沒有加薪，以達開源節流的目標。公園營運總監吳守堅則表示，園方已加強消毒清潔園內設備，改善洗手設施，應對近日武漢肺炎疫情。