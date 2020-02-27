【新冠肺炎】福建社團聯會等多個團體北角派口罩　逾百人排隊領取

俗稱｢武漢肺炎｣的新型冠狀病毒疫情肆虐香港，其中北角｢福慧精舍｣佛堂有多人感案，北角區確診個案逾20宗，引起當區居民擔憂。 全港社區抗疫連線、香港福建社團聯會、工聯會、民建聯等組織今日舉行「愛在北角‧齊心抗疫 ─ 10 萬口罩贈街坊」行動，向街坊派發免費口罩，活動開始前已有逾百市民排隊，歷時約30分結束。

全港社區抗疫連線、香港福建社團聯會、工聯會、民建聯等組織今日舉行「愛在北角‧齊心抗疫 ─ 10 萬口罩贈街坊」行動，向街坊派發免費口罩，活動開始前已有逾百市民排隊，歷時約30分結束。（李澤彤攝）

活動於下午3時在城市花園平台公園舉行，開始前已有逾百市民在城市花園道排隊領籌。

活動開始前約10分鐘，全港社區抗疫連線、香港福建社團聯會、工聯會、民建聯已在平台準備，拉起横額，並擺放逾30箱口罩合照。

約下午3時，正式派發口罩；同時民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北、港區全國人大代表兼民建聯副主席陳勇等人致辭，呼籲各界齊心抗疫。約17分鐘後，各人與工作人員一同派發一包五個的口罩，大約3時30分離開。

現場有長者未領籌，未獲分發口罩，神情失落，有工作人員表示將於北角、炮台山其他地點派發。之後眾人發拾物品離去。

▼北角福慧晶舍佛堂群組確診▼