【新冠肺炎】日本 ANA 奇招吸客　頭等艙提供 Sony WH-1000XM3

【武漢肺炎、新冠狀病毒 COVID-2019】疫情大大打擊航空業，不少航空公司迫強停飛多個航線和減班次，各間航空公司唯有出招留客，包括免費送出航空會藉分數。ANA（全日空）就選擇加強飛行體驗，為乘客提供一流的降噪耳機 Sony WH-1000XM3。

坐飛機必用降噪耳機

自 Apple AirPods Pro 推出後，令更多人留意降噪耳機，其實降噪耳機對於經常坐飛機的人來說，可算是必備的上機用品之一。有效減輕飛機上感受到的噪音，更是幫助飛機上入眠的恩物。早在 2019 年 5 月，ANA 在日本飛往檀香山的航線上，就為頭等艙乘客提供 Sony WH-1000XM3 頭戴式降噪耳機，而且收到高度評價。

ANA（全日空）將為乘客提供一流的降噪耳機 Sony WH-1000XM3（官方圖片）

在這個航空業受挫的時期，ANA 決定 3 月 15 日起，為所有國際航班的頭等艙提供 Sony WH-1000XM3，藉提升飛行服務質素吸引乘客。在頭等艙配備 Sony WH-1000XM3 降噪耳機的航線，包括：

成田機場出發 - 洛杉磯／紐約／華盛頓／芝加哥／三藩市／侯斯頓 羽田機埸出發 - 洛杉磯／紐約／芝加哥／倫敦／法蘭克福

降噪無線耳機

雖然 ANA 只為頭等艙提供 Sony WH-1000XM3 的降噪耳機，筆者心裡當然和很多讀者一樣，希望經濟艙也提供降噪耳機，不過這個機會應該微乎其微。但市埸上已出現不少真藍牙耳機，同時搭戴主動降噪功能，如 AirPods Pro 和 Sony WF-1000XM3，兩隻耳機在飛機上的表現當然比無降噪功能的耳機出色，但到底那一隻的降噪效果會更好呢？請即參考：AirPods Pro vs Sony WF-1000XM3 兩大頂尖降噪無線耳機比併

資料來源：AV Watch