【新冠肺炎】武漢入境本港首名病人出院將離港　出院無強制覆檢

新型冠狀病毒疫情持續，香港至今（27日）有92宗確診個案，累計康復有26例。其中本港首名於1月22日確診的病人，是武漢入境的男子，已於2月25日出院，港口衛生科會安排他離境。 內地有個案在康復者的病毒檢驗報告仍然呈陽性，令人擔心香港會出現類似情況。醫管局總行政經理何婉霞在記者多次追問下，未有正面回應會否覆檢病毒，強調交由醫生作臨床決定。用於治療新型肺炎的藥物瑞德西偉，今日才收到藥廠通知，專家正研究用藥程序。 衛生防護中心傳染病處主任張竹君則表示，未來或擴大深喉唾液取樣的範圍至50個定點私家醫生診所，以作檢驗病毒。

1月22日確診、來自武漢的第一號病人，已於2月25日出院。臨床好轉，樣本檢查兩次陰性才出院，醫管局何婉霞指，已轉介他到衛生署的港口衛生科，幫他安排離開。由於患者臨床出院的時候相對穩定，並無安排覆診。

何婉霞在記者多次追問下，未有正面回應會否覆檢病毒，強調交由醫生作臨床決定。（余俊亮攝）

香港由1月22日有首宗新型冠狀病毒確診個案後，累計至今日（27日）共有92宗病例，當中26人已康復出院。惟內地多處均出現「二次感染」的情況，即覆檢測試對新型冠狀病毒呈陽性。

第18名感染個案的患者在2月12日出院，一周後即2月19日覆診，他有否出現「二次感染」呢？醫管局總行政經理何婉霞僅稱，對方沒有再出現病徵，身體也無不適，未有正面回應。

何重申，出院準則方面必須在兩個相隔24小時病毒測試呈陰性，醫生亦會觀察病人臨床情況，沒有發燒、沒有喉嚨痛等症狀。她又指，較早前出院的病人暫時情況穩定，但因已出院的人始終屬病源，建議他們留家休息，外出要戴口罩。

至於醫管局「加強實驗室監測計劃」的化驗深喉唾液，何婉霞則表示會擴大至18歲以下有發燒、有痰和輕微肺部感染者，以及曾到過有社區感染地方的人，何婉霞說，仍與專家商討執行細節。

為何不選擇再做覆檢，是否執行上有難度？何婉霞亦未有回應，僅重覆稱康復者覆診有驗血、照X光，整體交由醫生做臨床決定。

結果記者多次追問下，衛生防護中心傳染病處主任張竹君則表示化驗深喉唾液，正籌備在衛生署定點監測私家診所約50位醫生參加。

有指港府已與瑞德西韋藥廠完成磋商，進度如何？何婉霞表示，今日收到藥廠通知，惟專家正就藥物的使用及選擇病人參加作商討。

不過，何婉霞強調瑞德西偉仍在研發階段，暫未有國家註冊，對新冠病毒效果仍有待證實。而醫管局目前使用的3種藥物抗病毒抑制劑、蛋白酶及利巴韋林均十分有效。