【新冠肺炎】輔導協會料八成人情緒受影響 　籲多溝通減少責備

武漢肺炎疫情肆虐未止，全城被不安情緒濃罩，市面上甚至出現搶購口罩、紙巾潮。有輔導協會評估近8成港人受到影響，當中以醫護、被隔離人士、確診者壓力最大。有心理學家建議，大眾應抱「多溝通少責備」方式交流，並在社交平台謹慎轉發資訊。

災後心理輔導協會總幹事杜永政表示，自新型肺炎出現，媒體每日有各種不同資訊，「大大小小都有廿樣」，而關乎「保命」，「做得唔好分分鐘中毒，或者令人中毒」。

他又指，醫護、被隔離人士、已出現病徵人士及死者親屬將會是疫情中，心理壓力最大的一群人，「有差池需負上責任或影響生命」。他提到，出於緊張，人容易變得欠耐性、疲倦及忟憎，與家人、同事產生磨擦。

他分享， 組織多次探訪有需要人士，派發需要物資。他指，有失明人士因疫情不敢外出，「有十幾次已經出咗門口，但擔心電梯入面嘅人有冇戴口罩，都係返咗屋企」，心理壓力很大。他表示，中心熱線由1月起暫停服務，故未有求助數字，但評估近8成港人受到影響。

香港心理學協會會長劉英健（右）、災後心理輔導協會總幹事杜永政（左）。（黃詠榆攝）

香港心理學協會會長劉英健建議，大眾應多溝通減少責備行為，情緒受疫情困擾時，可持意見相近朋友傾訴。他又提醒市民應謹慎轉發資訊，若情緒深受影響，應尋找專業人士求助。杜永政又認為，政府在提供物資時，亦應加強心靈資訊支援。



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