俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（27日）累計92宗確診個案。其中第85宗確診個案、馬主周巧兒發病後曾到過逾十處地方，包括金鐘JW萬豪酒店出席婚宴。 「幫港出聲」召集人周融接受《香港01》訪問，承認曾與其侄女周巧兒同場，出席在金鐘JW萬豪酒店舉辦的婚宴活動，婚宴全以分菜形式進行。周融現於翠雅山房接受隔離，至今沒有出現病徵。

周融今日（27日）接受《香港01》電話訪問，承認曾於本月 22 日到金鐘JW萬豪酒店，出席確診者周巧兒同場的婚禮飯宴，他透露確診者周巧兒是其侄女，當日是出席其男侄孫的一場婚禮。

他透露，婚宴當日有兩圍人約 20 多人共膳，參加者均在用膳前在除下口罩，飯宴亦是以分菜形式進行，相信不會存在任何會接觸到他人的情況。周融直言「人人都有可能係密切接觸者，冇計，大家都唔想，都唔會怪佢（周巧兒）」。

周融自昨日（26日）起於翠雅山房檢疫中心接受隔離，續言所有有份出席婚宴的人均是密切接觸者，部分人士亦現在翠雅山房接受隔離，至今連同周融在內，沒有人出現病徵。他指檢疫期間，每日需要探熱兩次，如無任何咳嗽、發燒及氣促等病徵，隔離14日後便可結速隔離。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會指，周巧兒於本月22日曾出席一個結婚儀式。張竹君說，她早上到位於大坑的竹麗苑參與一對新人的斟荼儀式，然後到北角柏尉山一座參與簽紙儀式，再到金鐘JW萬豪酒店包廳兩檯食飯。

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