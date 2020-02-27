【新冠肺炎】澳門公共部門下周一起復工　解除娛樂場所關閉令

澳門連續23日沒有新型冠狀病毒新增個案，澳門特區政府今日（27日）宣布，解除對所有娛樂場所的臨時關閉令，考慮到新型冠狀病毒肺炎疫情的最新發展以及市民對公共服務的需要，特區政府亦決定由下周一（3月2日）起，所有公共部門恢復正常辦公及對外服務。

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政府會要求在娛樂場所工作的員工帶口罩、接待客人數量需比原來客量減一半、每名進入場所客人之間的距離1米或以上，進入這些場所時亦要填寫衛生局的健康聲明等要求，但美容院超聲波霧化等高風險項目仍要暫停。

澳門特區政府表示各公共部門須遵守衛生局和行政公職局發出的防疫指引，特別是《預防新型冠狀病毒感染──給公共構構的建議》及《公共部門抗疫期間應採取措施的指引》。（資料圖片）

為了降低感染新型冠狀病毒的風險，澳門特區政府表示各公共部門須遵守衛生局和行政公職局發出的防疫指引，特別是《預防新型冠狀病毒感染──給公共構構的建議》及《公共部門抗疫期間應採取措施的指引》。

市民如往公共部門辦理手續，需提交個人健康聲明書，證明沒有咳嗽或發燒等症狀，否則可能會被拒絕進入，同時須測量體溫和配戴口罩。