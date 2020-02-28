【新冠肺炎】維特健靈耗千萬製口罩　董事長陳曦齡不願見群眾恐慌

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐全球多地，本港自出現確診者以來，口罩、消毒用品、衛生用品至食米連日被掃清光，老老嫩嫩「通宵訓街」購買口罩，人心惶惶。多所本地私人機構見狀即購入機器，落手落腳造口罩，重整「香港制造」。 本港中成藥廠維特健靈，董事長陳曦齡同樣未能為職員購買口罩開工，加上眼見不少長者通宵排隊買口罩，感慨是「群眾式恐慌」，決定跟另一所本地空氣清新機公司合作製造口罩，初步考慮推出300萬個，部份派發予有需要長者、醫護人員，部份則以成本價出售，強調為短期製作項目，不怕貨比貨，「我哋為咗大家有得用，而唔係想圖利，其實我哋都只係預咗做兩個幾月就會收返埋部機架啦！」

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武漢肺炎肆虐全球多地，本港自出現確診者的連續多個星期，不少港人為「撲口罩」、買消毒藥水、酒精、搓手液，甚至衛生紙、衛生巾，日以繼夜想盡辦法，如陷入恐慌中，令人感嘆，不少商人、前製衣商人以至科學課老師，紛紛大手購入原材料、無菌廠房製作口罩，為的是增加口罩供應。本身為兒科醫生的維特健靈董事長陳曦齡，一月底、二月初起再難以為職員供口罩上班，加上自己本身家中口罩數量亦越來越少，感到情況的確嚴峻。

陳分享說，「我喺香港、內地有幾百個員工，我都買唔到口罩開工，個個朋友知我搵口罩，幫我搵，周圍都無，搵到去俄羅斯製開價22蚊一個，仲要唔肯定有幾多，我真係承受唔到呢個價…」其後向胞妹，歌手陳美齡求助到日本入手，早前亦花上8元一個、歐洲多地同樣價格高昂，所認識的醫護人員工作時亦無口罩保護，加上每日在報導中見不少市民為一個口罩通宵排隊，把心一橫出品自家口罩，認為可保證成本、品質。

本港中成藥廠維特健靈，董事長陳曦齡同樣未能為職員購買口罩開工，加上眼見不少長者通宵排隊買口罩，感慨是「群眾式恐慌」，決定跟另一所本地空氣清新機公司合作製造口罩，推300萬個。（盧翊銘攝）

本月初，她跟本港生產及研發空氣過濾專利物料MultiH®之廠商百達洋行合作，改良的一種創新納米纖維物料合作生產四層口罩，以生產藥物的標準及規格去製造高防護性的口罩，負責提供物料的百達洋行董事王潔芳解釋，所使用的納米纖維網，比一般口罩使用的超細纖維精密糼細及具高透氣性，有效隔絕空氣中更多懸浮粒子及病毒，同時亦加入了能破壞細菌胞膜的醫藥級別物質，可作殺菌，而維特健靈則提供廠房、機器及人手等。

擱置研發化妝品 為口罩讓路

提到採購機器及原材料的經過，陳曦齡坦言同樣困難，由於世界多地對有關需要急增，由於多個原因而放棄購入全自動機器，改用半自動機器，因此要增加人手，「我哋都搵到機，但要五月到貨，到時都可能無事啦，一定要快，肯定有貨，半自動要用先！」因疫症正在各地蔓延，坦言擔心原材料供應不穩或不外銷，現時只能盡量加多入手。

陳續說，整個生產線花費達八位數字，即逾千萬元，當中需擱置研發化妝產品，騰空一個無菌廠房，並正招聘10名臨時工職位，連同本身5名藥廠職員負責相關項目，推出兩個月後再了解情況，病情受控後會停止運作，強調無意領取政府推出的口罩製作資助，「我哋都無諗太多成本問題，如果唔係就唔會諗住暫時只推300萬個，始終呢刻要製造口罩俾香港人重要啲，肉麻啲講，我哋想用愛傳給香港人，而家太多怨恨，呢樣真係會傳染。」

冀成本價出售

陳又表示，現時已獲得實驗室批出的品質驗證，正試行製作，預計3月中推出，會先為有需要的醫護人員、長者及殘疾人士購買或贈送，部份則向外發售，初步計算每一個口罩會低於8元，「點都平過海外出去爭嗰啲嘅……」記者笑言會否推出「靈芝口罩」，她笑說，「如果有需要，真係可以再研究下，但要試兩年先推出到啦！」

3月中將有多個「香港製造」的口罩推出，問到會否擔心「同行」競爭時，陳說，「我哋諗住賺錢就唔會以成本價出售啦，我哋都係見燃眉之急先製造，當然唔怕啦，大家想造口罩都係希望幫返香港人，都係有呢個心。」她說眼見香港人得資訊太多後，反而引發「群眾式恐慌」而無奈，「我最有印象係醫護人員工作時竟唔夠裝備，啲公公婆婆要坐喺街等去買口罩，真係好深刻，香港都係一個富裕地方，唔想見到咁樣。」