【肺炎口罩】日本城App攞籌買口罩超簡易教學　增成功機會

武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）仍然肆虐，民間繼續有措施幫助市民買口罩。日本城就宣布推出「JFun」App口罩攞籌服務，除了可以先取籌再到店購買，亦可第一時間取得口罩資訊，使用方法簡單。

（資料圖片）

要使用日本城口罩攞籌服務，首先要下載「JFun」App，有Android及iOS版本，然後按以下方法進行。

「JFun」App口罩攞籌教學：（點小圖放大看）

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日本城提醒，所有填寫的資料必須正確，如有錯誤、遺漏或無法辨識等情況，將有機會自動作廢，大家填資料時要注意了。

日本城又說，為了令更多人能夠受惠，每位成功攞籌的會員，攞籌後30天內不能再攞籌，變相讓未能購得口罩的人，有更多機會買口罩。

SASA莎莎、荃灣友信日韓藥粧等店亦推App派籌

SASA莎莎、荃灣友信日韓藥粧等店與本地飲食手機派籌App「The Gulu」合作，在App內推出購買口罩派籌功能，方便市民。

↓↓↓ SASA莎莎示範如何用App取籌 ↓↓↓

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↓↓↓ 荃灣友信日韓藥粧示範 ↓↓↓

更多詳情可看：【武漢肺炎買口罩】日本城、Sasa、荃灣小店推手機App派籌免排隊

兩個設定 增Sasa卓悅日本城成功買口罩機會

雖然SASA莎莎等商舖都推出了用App派籌，但不時都會在Facebook以快閃形式公布，當看到通知時，可能已經太遲了。正所謂「快人一步理想達到」，其實只要簡單修改兩個設定，就可以最快最新收到消息，增加購買口罩成功機會！

更改設定方法如下：

更多詳情可看：【武漢肺炎買口罩】 兩個設定 增Sasa卓悅日本城成功買口罩機會