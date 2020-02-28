【新冠肺炎】醫管局要求罷工員工解釋缺勤　陳肇始：非秋後算帳

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，醫管局員工陣線於2月初發動罷工5天，要求政府向內地全面「封關」，堵截新型冠狀病毒傳入本港，醫管局於2月25日向員工發信，要求解釋缺勤理由，引起醫護人員及公眾關注。 醫管局行政總裁高拔陞今日（28日）解釋，醫管局要在月底前支付員工2月的薪金，有需要在發薪前了解同事缺勤的原因，強調當局會按法例及章程處理事件。食物及衞生局局長陳肇始稱，沒有任何證據顯示醫管局對罷工的醫護人員「秋後算帳」。

食物及衞生局今早召開記者會，交代今年度財政預算案的措施。（高仲明攝）

高拔陞：會合情、合理、合法地處理事件

醫管局行政總裁高拔陞解釋，醫管局目前正在集中抗疫，但要在月底前支付員工2月的薪金，一直沒有足夠時間了解幾千名同事沒有回到工作崗位執勤的原因，有需要在發薪前跟進。「想了解返同事係咪罷工，或者係調配到其他崗位工作，都要向個別同事跟進。」 他強調，醫管局會按法例及章程，合情、合理、合法地處理事件。

食物及衞生局局長陳肇始稱，醫管局有既定的人事處理機制，相信會公平、公開地處理事件。她不認同做法屬「秋後算帳」，強調當局非常關心醫護人員，會盡力提供足夠的資源及防疫物資，希望大家集中防疫。

陳肇始稱，醫管局有既定的人事處理機制，相信會公平、公開地處理罷工事件。（高仲明攝）

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