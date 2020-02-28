【新冠肺炎】疫情全球肆虐　A股早段下挫　上證跌1.6%

新型冠狀病毒繼續在全球肆虐，伊朗副總統新型冠狀病毒檢測呈陽性，全球股市劇烈震盪。

A股三大股指低開，滬指跌2.23％，深成指跌3.32％，創業板跌3.75％。

上證指數最新報2944點，跌46點或1.6%，深成指數最新報11320點，跌213點或1.9%，滬深300指數最新報4026點，跌58點或1.4%，創業板指數最新報2152點，跌44點或2%。

此外，港股恒指低開跌1.98％，國企指數跌2.08％。

早前開盤的日經225指數開盤下跌1.96%，報21518.01點。韓國KOSPI指數開盤下跌1.51%，報2054.89點。

隔夜美股再度大跌，三大股指跌幅超過4.4%，均跌入回調區域。

世衛組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦表示，目前正處於決定性時刻，2月25日、2月26日連續兩天中國境外上報的新冠肺炎新增病例數均超過中國新增病例數，伊朗、意大利、韓國的新冠肺炎疫情較為嚴重。新型冠狀病毒COVID19有可能轉變為大流行疾病，世衛組織願意幫助所有國家抗擊病毒。

他指出，現在中國以外地區才是最大擔憂，全球疫情處於關鍵時刻，建議各國迅速採取行動。